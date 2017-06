TTÜ ei heitnud pärast Eerma ja Popmani lahkumist meelt, vaid üritab eelarvet suurendadagi

Tänavu kodused meistrivõistlused oodatult kuuenda ehk viimasena lõpetanud TTÜ võrkpalliklubi hakkab mängima uuel hooajal varasemast veelgi noorema koosseisuga.

Meeskonnas jätkavad mängimist kolm suuremat skooritegijat Dmitri Korotkov (18), Oscar Leemets (20) ja Tamur Viidalepp (19). Kaks põhimeest, sidemängija Aleksander Eerma (22) ja temporündaja Joonas Popman, on klubist aga lahkunud. Eerma sõlmis lepingu liiga uustulija Saaremaaga, Popman lõi käed Rakverega.

"Pakkusime nii Eermale kui Popmanile uut lepingut, aga ju siis olid teiste klubide pakkumised suuremad," sõnas meeskonna teine treener ja mänedžer Uku Rummi Delfile.

Tänaseks on TTÜ uutest mängijatest kokkuleppele jõudnud Rasmus Rohumetsa (18) ja Tarvo Tähega (17). Rohumets oli lõppenud hooajal Rakvere teine sidemängija, Täht tuleb aga Audentesest, kus mängis temporündaja positsioonil. Mitmekülgset noormängijat plaanib TTÜ kokkuleppel Audentese treeneri Raul Reiteriga kasutada uuel hooajal diagonaalründajana.

Rummi sõnul võib suve jooksul meeskonnaga liituda ka mõni kogenum mängija, ent välismaalt nad täiendusi ei otsi. "Üritame eelmise aastaga sarnase eelarve (u 110 000 eurot - toim) kokku saada või natuke juurdegi leida," ütles ta. Klubi peatreenerina jätkab Janis Sirelpuu.

Hetkel on Rummi hinnangul veel vara öelda, kellele TTÜ uuel hooajal vastu võiks hakata.

"See on selge, et Tartu, Pärnu ja Saaremaa komplekteerivad korraliku meeskonna. Küsimus on nüüd pigem selles, mis saab Tallinna Selverist ja Järvamaast ning millise pundi Rakvere kokku saab. Ma usun, et meie mängijad on eelmisest hooajast oma ketukad kätte saanud ja hammas on nüüd rohkemgi verel. Jätkame oma noorteprojekti," lisas Rummi.