Trumbid on nüüd Saaremaa käes: eduseis, pikem pink, koduseinad

Bigbank alustas nelja võiduni peetavat Eesti meistrivõistluste finaalseeriat kolmapäeval bravuurikalt, võites soosikut Kuressaares 3 : 0. Aga see polnud nokaut, vaid nokdaun. Urmas Tali hoolealused on leidnud taas oma mängu ning reedel ja pühapäeval võtsid nad A. Le Coqi spordihallis kaks võitu järjest.

Pühapäevast matši tribüünilt vaadanud Eesti koondise diagonaalründaja ja endise Bigbanki mängija Renee Teppani hinnangul on trumbid nüüd saarlaste käes. „Olgem ausad: neid pikki seeriaid on ikka võitnud meeskond, mis on tihedam ja millel on pikem pink. Täna oli selle seeria minifinaal. Kodus kaks mängu järjest kaotanud Tartu seis on väga raske,” arvas Teppan.