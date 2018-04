Treial jõudis Tšehhis finaali, Soo lõpetab Saksamaal edukat hooaega

Tšehhis CEZ Karlovarsko klubis mängiv Eesti võrkpallikoondise temporündaja Henri Treial aitas koduklubi ajaloos esimest korda finaali, kui poolfinaali viimases kohtumises saadi Ceske Budejovicest võõrsil 3000 pealtvaataja ees jagu tulemusega 3:2 (26:24, 24:26, 25:22, 17:25, 15:13).

Treial tegi taas väga korraliku mängu, tuues 12 punkti (+7). Karlovarsko võitis seeria kokkuvõttes 3:0 ja läheb finaalis vastamisi kas Libereci või Kladnoga, hetkel juhib teise poolfinaali seeriat 2:1 Kladno, kirjutab volley.ee. Finaalseeria algab 18. aprillil.

Temporündaja ütles, et klubi jaoks on finaali jõudmine suur saavutus ja klubi juhtkond on rahul. "President kirjutas ka meile, et veel ei täna meid selle saavutuse eest, kuna hooaeg läheb edasi ja tuleb täiega edasi panna, aga soovis siiski õnne ja ütles, et on igati rahul juba sellega, mida siiamaani teinud oleme. Võistkond on see hooaeg tõesti head koostööd teinud. Eks mõned ebaõnnestumised ikka tulevad, aga see on normaalne igale tiimile. Sidemängija klapp ründajatega on väga super olnud ja endal on väga mõnus olnud terve see hooaeg. Kui võistkonna sisekliima on hea, siis läheb ka endal kindlasti hästi ja see hooaeg on tõesti asjad õnnestunud suurepäraselt," rääkis Treial meeskonna edust.