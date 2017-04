Traktorid ja kombainid lõid Tallinna Selveri plaanid sassi

Kuigi võrkpallifinaalseerias peetakse kaks mängu järjest Tartus, ei leidnud Tallinna Selver Taaralinnas ulualust ja oli sunnitud hilisõhtul tagasi pealinna vurama.

Finaalseeria teine kohtumine toimus Tartus eile ja kolmas peetakse juba homme. Algselt soovis tiitlikaitsja Tallinna Selver Tartusse jääda, et vältida tarbetut edasi-tagasi sõitmist. Paraku lõi Tartus toimuv Maamess plaanid sassi – hotellikohti suurele tiimile ei olnud võimalik leida.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev plaanide muutumisest suuremat numbrit ei teinud: „Taastume ikka kodus füsioterapeut Kristi Singi abiga. Mängujärgsel päeval teeme hommikul kerge treeningu.“

Välised tegurid on sellesse seeriasse mingil määral juba varem sekkunud. Tegelikult pidi seeria algama pühapäeval Tartus, kuid Bigbankil ei olnud tähtsaks finaalmänguks saaliaega. Nii tõsteti esimeste matšide toimumiskohad ümber.

Selver juhib nelja võiduni mängitavat seeriat 2:0 ja kui Tartu Bigbank ei suuda ka teises kodumängus võiduarvet avada, on meistritiitli saatus ülimalt suure tõenäosusega selge. „Praegu on seis 2:0, kuid midagi ei ole veel otsustatud. Kõik võib veel juhtuda. Kui hakkaksime mõtlema, et jube raske seis, siis olekski keeruline sealt välja tulla. Ma ütlen, et kui nemad suutsid 2:0 ette minna, siis ma ei näe põhjust, miks meie ei peaks suutma viigistada,“ rääkis Bigbanki juhendaja Oliver Lüütsepp, kes pole püssi põõsasse visanud.