Toomas Vara: Eesti võrkpalliliidu kontor ei sekku parimate mängijate valimisse

Eile juhtisid nii Eesti Päevaleht kui ka Õhtuleht tähelepanu sellele, et kandidaatide seast oli välja jäänud klubihooajal säravaid tulemusi teinud mehed. Martti Juhkami tuli Prantsusmaa karikavõitjaks, Andres Toobal Slovakkias nii meistriks kui ka karikavõitjaks.

Vara selgitas ajakirjanike palvel valimise reegleid ja põhimõtteid. „16-nimelise nominentide nimekirja (mis läheb nii ajakirjanike kui ka rahvahääletusele) moodustab Eesti Võrkpallitreenerite Kogu (EVTK) juhatus, kuhu hetkel kuuluvad Urmas Tali (esimees), Riina Ernits, Asko Esna, Sten Esna, Merle Keerutaja, Hendrik Rikand, Raigo Tatrik, Raul Reiter ja Peeter Vahtra. Aasta parimad selgitatakse 2017-2018 klubihooaja ja 2018 rahvuskoondise hooaja põhjal,” rääkis Vara. „EVTK juhatus tegi lõpliku valiku pikemast nimekirjast, kus olid esindatud nii koduse liigahooaja parimad, väljaspool Eestit mängivad rahvuskoondislased kui ka mitu rahvuskoondist mitte esindanud mängijat, s.h. Martti Juhkami. Eesti Võrkpalli Liidu „kontor” ei sekku valimisprotsessi, EVTK juhatuse valik on lõplik. Miks näiteks Juhkami Andres Toobal ei mahtunud 16 nominandi hulka, seda peab küsima EVTK juhatuselt. Eesti võrkpallitreeneritel on Eesti võrkpalluritest kõige parem ülevaade ja seetõttu on aasta parimate valimisel treenerite otsustel määrav roll.”