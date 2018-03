Toobal jõudis Slovakkias finaali, Raadikult Soomes võimas seeria

Erinevates Euroopa liigades klubivõrkpalli mängivatest Eesti võrkpalluritest jõudis lõppenud nädalal olulisema verstapostini Andres Toobal, kes pääses Slovakkias finaali. Suurepäraste esitustega säras Soome liiga veerandfinaalseerias Andrus Raadik.

Sidemängija Andres Toobal aitas VK Prievidza Slovakkia meistriliigas finaali. Poolfinaalseeria teises ja kolmandas mängus alistati Svidniku Slavia 3:1 ja 3:0, kirjutab volley.ee. Toobal tegi kaasa mõlemad kohtumised ja tõi mõlemas mängus ka 3 punkti. Et ka avakohtumises jäi peale Prievidza, pääseti finaali. Finaalis on vastaseks Prešovi Nitra ja esimene kohtumine peetakse 31. märtsil.

Itaalias said Renee Teppan ja Trentino Diatec veerandfinaali teises mängus 2:3 (23:25, 25:21, 25:23, 24:26, 13:15) kaotuse Veronalt. Teppan pääses platsile alates kolmandast geimist ja tõi 11 punkti (-3). Seeria kolmas mäng toimub 25. märtsil.

Prantsusmaa meistriliigas olid omavahel vastamisi kahe eestlase koduklubid. Martti Juhkami tööandja Tourcoing jäi 2:3 (24:26, 25:27, 25:20, 25:20, 13:15) alla Ardo Kreegile ja Pariisi Volleyle. Kogu kohtumise kaasa teinud Kreek panustas võitu 7 punkti (-1), Juhkami oli kaotajate resultatiivseim, tema arvele kogunes 21 punkti (+13). Andri Aganits tõi 8 punkti (+6) ning aitas Montpellier´ 3:0 (25:20, 25:17, 25:18) võidule Poitiers´ üle. Tabelis on Pariis üks voor enne põhiturniiri lõppu kolmandal kohal, Montpellier on kuues, Tourcoing seitsmes ning Kert Toobali tööandja Rennes Volley 11. Play-offi pääseb kaheksa paremat.

Prantsusmaa naiste meistriliigas alistas Kristiine Miileni koduklubi St-Raphael 3:0 (25:23, 25:19, 25:14) Nancy naiskonna. Liis Kullerkann ja Pariisi St-Cloud kaotasid 2:3 (21:25, 19:25, 25:23, 25:21, 12:15) Nantes´ile. Kullerkann viibis väljakul kogu kohtumise ning tõi 8 punkti (+6). Liigatabelis hoiab St-Raphael enne viimast mänguvooru neljandat kohta, Pariis on seitsmes.

Türgis jätkub Oliver Venno ja Ankara Maliye Piyango teekond mängudega kohtadele 5.-8., sest veerandfinaalidest edasi ei saadud. Maliye Piyango kohtub Istanbuli Fenerbahcega ja avamäng võideti 3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:17). Venno oli oma ülesannete kõrgusel ja tõi meeskonna parimana 22 punkti (+13). Teine mäng toimub 25. märtsil.

Soome meistriliigas alustati veerandfinaalidega ja haiguse tõttu põhiturniiri viimasest mängust eemale jäänud Andrus Raadik oli tagasi väljakul ning jätkas suurepärases hoos. Eesti koondise nurgaründaja aitas Pielaveden Sampo Loimu Raisio üle kolmel korral võidule ning seeläbi ka poolfinaali. Esimeses mängus alistati Raisio meeskond 3:1 (25:16, 23:25, 25:19, 25:20) ja Raadik tõi 28 punkti (+17). Teine mäng võideti tulemusega 3:2 (16:25, 22:25, 25:18, 25:22, 15:9), Raadik oli taas võitjate parim, tuues seekord 27 punkti (+14). Kolmas mäng võideti samuti 3:2 (25:10, 20:25, 26:28, 29:27, 15:7). Raadik panustas võitu 28 punktiga (+19). Ühtlasi on Raadik play-offide resultatiivseim mängija. „Puhkus tuli vist õigel hetkel, taastusin haigusest üsna kiirelt. Eks veerandfinaalides tuleb ikka täiega mängida!“ kommenteeris mängumees ise. Kellega poolfinaalis kohtutakse, on veel lahtine. See käib asetuse järgi ja kõik veerandfinaalid pole veel lõppenud.

Soome naiste meistriliigas said Kertu Laak ja Salo LP Viesti veerandfinaalis LP Vampula vastu seeria kolmandas mängus 3:0 (25:23, 25:20, 27:25) võidu ning tagas seega koha poolfinaalis. Kaks esimest mängu võideti vastavalt 3:1 ja 3:0. Viimases kohtumises jäi eestlanna arvele 21 punkti (+11). Poolfinaalis on Salo vastaseks LP Kangasala, avamäng peetakse 23. märtsil.

Poola meistriliiga 26. mänguvoorus sai Lubini Cuprum 0:3 (18:25, 25:27, 18:25) kaotuse Gdanski Trefli käest. Robert Täht ja Keith Pupart seekord kaasa ei teinud, Täht on haige ja Pupart ravib vigastust. Liigatabelis on Cuprum kaheksandal kohal. Poola naiste esiliigas said Julija Mõnnakmäe ja Solna Wieliczka veerandfinaali otsustavas mängus kirja 3:0 (25:20, 25:23, 25:21) võidu Swiecie üle. Poolfinaalis on Solna vastaseks MKS Kalisz ja avamängu kaotas Solna 1:3 (26:24, 21:25, 23:25, 18:25).

Šveitsi meistriliigas sai Kristo Kollo ja Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerdi Volley veerandfinaali avamängus 0:3 (18:25, 22:25, 20:25) kaotuse Amriswililt. Naiste meistriliigas said Anu Ennok ja Pfeffingeni Sm´ Aesh veerandfinaali avamängus 3:1 (22:25, 25:21, 25:15, 25:16) võidu Galina naiskonna üle. B-divisjoni play-offis kaotasid Merlin Hurt ja VBC Aadorf 1:3 (24:26, 18:25, 25:20, 23:25) VBC Nucile. Hurt tõi 7 punkti (+2). Tabelis on Aadorf viies.

Saksamaa meistriliigas alistasid Karli Allik ja Düreni Powervolleys põhiturniiri eelviimases voorus 3:0 (25:16, 25:17, 25:21) Rottenburgi. Allik sekkus episoodiliselt ja skoori ei teinud. Tabelis ollakse neljandal kohal.