Toobal aitas Rennes Volley üleminekumängude finaalis võidule

Nädalavahetusel lõppes Eesti võrkpallikoondise kapteni Kert Toobali hooaeg Prantsusmaal, kui eestlane aitas Rennes Volley üleminekumängude finaalis võidule ja nii tagati ametlikult koht kõrgliigas ka järgmiseks hooajaks.

Finaalis saadi 3:0 (25:20, 25:21, 29:27) jagu Narbonne Volleyst. Sidemängijana tegutsev Toobal tegi kaasa kogu kohtumise ja tõi lisaks mängu juhtimisele ka ühe punkti, kirjutab volley.ee.

Tegelikkuses olid üleminekumängud kõrgliiga viimaste ja esiliiga esimeste meeskondade vahel sisutühjad, sest juba varasemalt oli otsustatud, et kõik seni kõrgemas seltskonnas mänginud klubid jäävad sinna püsima ja liiga laieneb.

Toobal ütles, et hooaeg oli keeruline. "Lõpetasime võiduga ja vähemalt tegime seda, mida meilt oodati, mitte eriti ilusalt ega stiilselt, aga siiski. Hooaeg oli tõesti raske, eriti detsember ja jaanuar, kus punktivahed olid üsna väikesed. Paar võitu rohkem ja oleks play-offi võinud saada, aga see on iseloomulik Prantsuse liigale, kus ühel hetkel ei piisa enam kui ise ainult võidad, vaid su konkurendid peavad kaotama ka," kommenteeris sidemängija.

Tema sõnul räsisid meeskonda ka mitmed vigastused. "See oli tingitud sellest, et mehed koondises enam ei mängi ja pole nii heas vormis suvel ning kui alustavad hooaega, siis liiga suure hooga ja kõik vigastused löövad välja. Meil on liiga palju vanemaid mängumehi, paar noort ja vihast ja tahtmist täis mängijat oli puudu," lisas Toobal, kes nüüd liitub Rakveres Eesti koondise laagriga.