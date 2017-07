Tippklubiga ühinenud Teppan: päris mahlamütse sinna ei võeta

Võrkpallikoondise pommitaja Renee Teppan sõlmis aastase lepingu Trentino Diateci meeskonnaga.

Tegu ei ole lihtsalt ühe tippmeeskonnaga. Trentino on võrkpallimaailma FC Barcelona või Manchester United. Kui praegu on klubivõrkpalli A ja O Kaasani Zenit, siis veel mõned aastad tagasi oli Trentino absoluutselt võitmatu. Aastatel 2009–2011 triumfeeriti kolmel korral järjest Meistrite liigas, peale selle on neljal korral võidetud klubide MM ja sama palju teenitud Itaalia meistritiitleid.

„Võib öelda, et mu lapsepõlveunistus on täitunud. Kui olin noor ja alustasin tõsiselt võrkpalli jälgimisega, siis muud juttu polnudki kui Trentino, Trentino, Trentino,” rääkis 23-aastane Teppan, kes hooajal 2014/2015 pallis Itaalias Altotevere Città di Castellos ja kahel viimasel aastal kaitses Austria meeskonna Hypo Tiroli au.