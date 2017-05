Timo Tammemaa siirdus Meistrite liigas mängivasse meeskonda

Tänavu Prantsusmaa võrkpalli meistrivõistlustel Toulouse’iga hõbemedali võitnud temporündaja Timo Tammemaa karjäär jätkub Belgias Maaseiki Nolikos.

Tasemelt on Prantsusmaa liiga Belgia liigast tugevam – miks otsustasid edasi liikuda? „Nad mängivad Meistrite liiga eelringe, loodetavasti jõuame põhiturniirile. Belgias on selge eesmärk võita nii karikasari kui ka meistriliiga,” selgitas Tammemaa, keda üritasid värvata ka Prantsusmaa meeskonnad Toulouse ja Tourcoing.

Laupäeval kirjutasime portaalile World of Volleyle viidates, et Oliver Venno jääb ka järgmiseks hooajaks Türki Ankara Maliye Piyangosse. „Lepingut mulle veel saadetud ei ole,” täpsustas Venno, kuid kinnitas, et kokkulepe on tõepoolest olemas. „Tundub, et sealne sidemängija, kellega klappisin, jääb ka Ankarasse. Järgmisel aastal mängime Challenge Cupil,” põhjendas ta.