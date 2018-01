Timo Tammemaa blokid aitasid koduklubi Meistrite liigas sensatsioonilise võiduni

Võrkpalli Meistrite liigas lõhkas üllatuspommi saarlase Timo Tammemaa koduklubi Maaseiki Noliko, alistades kodusaalis tähtedest koosneva Poola meistri Zaksa Kędzierzyn-Koźle 3:2.

Kaks tundi ja 19 minutit kestnud mäng oli tõesti haarav. Noliko võitis 2150 silmapaari ees esimese geimi 26:24, kaotas teise 24:26, võitis kolmanda 25:20, kaotas neljanda 22:25 ning suutis viiendas kaotusseisu 12:13 käänata 17:15 võiduks.

Temporündaja Tammemaa väga palju tõsteid ei saanud, ometi suutis ta viiendas geimis särada serviässa ja kahe blokiga. Kokku temalt üheksa punkti (kasutegur +4; rünnak 45%; 3 blokki; 1 äss). Maaseiki peakangelane oli kokku koguni 32 punktit toonud Jolan Cox, Zaksa belglasest staar Sam Deroo sai kokku 24 silma.

Meistrite liiga E-grupi teine neljanda ringi kohtumine Renee Teppani tööandja Trentino ja Izmiri Arkase vahel peetakse homme, tabeliseis on väga põnev. Zaksa on neljast matšist võitnud kolm (punkte 9), Trentino kolmest kaks (7), Noliko neljast kaks (4) ja Arkasel on kirjas kolm kaotust (1). Mõlema eestlase klubil on endiselt võimalus jõuda play-off’i, sest sinna pääseb lisaks korraldajale veel 12 klubi ehk kõigi viie grupi kaks esimest ja lisaks kolm paremat kolmanda koha meeskonda.