Tiisaar teeb rannavõrkpallis vaheaasta, et Soome liiga rekord Raadikult tagasi enda nimele võtta

Võrkpallur Mart Tiisaar teatab täna hommikul laiali saadetud pressiteates, et on liiva jalge alt pühkinud ning tagasi katuse alla pugenud ehk maakeeli rannavõrkpalli saalivõrkpalli vastu vahetanud.

25-aastane Tiisaar langetas radikaalse otsuse, kui kuulis, et Andrus Raadik purustas tema poolt üleelmisel hooajal püstitatud Soome meistriliiga punktirekordi. Taoline uudis ajanud Tiisaare karvad turri ning ta asus otsima väljundeid, kuidas olukorda päästa.

"Kui kuulsin, et Radža mu rekordi üle lõi, kontakteerusin kohe oma endise koduklubi Kuopio Leka Volley'ga ning uurisin nende järgmise aasta plaane. Neile mu mõte meeldis ning liitun treeningutega juba aprilli lõpus. Rannavõrkpallihooaeg jääb küll vahele, aga see on paratamatu, sest muul moel rekordit üle ei löö. Pean esimesest mängust alates häid sooritusi pakkuma," sõnab Tiisaar vihast ja ängist tulvil pressiteates.

Kuna Kusti Nõlvak jäi sama äkitselt paarilisest ilma, on otsustanud temagi rannavõrkpallis vaheaasta teha. "Kõige loogilisem oleks, kui siirdun samuti Leka Volley'sse. Jagan pea kõik tõsted Mardile, et ta saaks võimalikult kiiresti punktirekordi tagasi enda nimele. Kui see on tehtud, tõmbame ketsid vaikselt jalast ja hiilime paljajalu Soome laevale ja sealt edasi juba liivale," selgitab Nõlvak sõjaplaani.

Täiendatud! Kuuldes, et Eestil pole enam professionaalset rannavollepaari, teatasid täna keskpäeval võistlusradadele naasmisest 1996. aasta Atlanta olümpial osalenud Avo Keel (54) ja Kaido Kreen (52). "2020. aasta Tokyo olümpiaks meiesugused vanakesed ilmselt vormi veel ei jõua, aga 2024. aasta mängudeks võib EOK treening- ja võistlusdressid suuruses XXXXXL meile juba ära osta," sõnas Keel lühiintervjuus Delfile.