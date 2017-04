Tiisaar ja Nõlvak jõudsid rannavolle MK-etapil poolfinaali!

Eesti ainus professionaalne rannavõrkpallipaar Mart Tiisaar - Kusti Nõlvak mängib Malaisias Langkawis toimuval MK-etapil koha eest finaalis.

Avaringis ehk 16 parema seas alistasid eestlased 21:8, 21:7 kohaliku duo Elangovan Yogeswaran - Mohamad Sidek, veerandfinaalis oldi märksa tasavägisemas kohtumises 23:21, 18:12 üle teisest Malaisia paarist Asruki Raf - Mohd Razak.

Homses poolfinaalis kohtuvad Tiisaar ja Nõlvak Rio olümpial veerandfinaali jõudnud Kuuba paari Nadir Nivaldo Diaze ja Sergio Gonzalezega. Kui meie duo paikneb maailma edetabelis 65. kohal, siis kuubakad asuvad kahe pügala võrra kõrgemal. Matš algab Eesti aja järgi öösel kell 4.

Turniiril osaleb vaid 16 paari, neistki suisa seitse on kohalikud duod. Palusime turniiri taset hinnata endisel tippmängijal Rivo Vesikul, kes on Venemaa koondislaste juhendajana MK-sarjas toimuvaga hästi kursis tänaseni.

"Tegu on korraliku tulemusega, olgugi, et turniiri tase pole kõige kõvem. Natuke oli Mardil ja Kustil õnne ka loosiga. Järgmise vastase Diaze ja Gonzalezega läheb raskeks, nad jäid Rio olümpial kõige napimalt poolfinaalist välja. Usun siiski, et kõik on võimalik," sõnas Vesik Delfile.

Viimati jõudsid Eesti rannavõrkpallurid MK-etapil poolfinaali 2009. aastal, kui Vesik ja Kristjan Kais said Den Haagis neljanda koha.

*Vastased loobusid teises geimis seisul 12:18.

Mart Tiisaare kommentaar võistlusele:

"Teises mängus oli vastas hoopis tugevam Malaisia paar kui esimeses. Avageimis lahendasid nad väga kindlalt side out'i ning sealt see geim ka pingeliseks läks. Õnneks võitsime paari hea sooritusega geimi ning teises läksime kohe oma teed. Tai ja Austraalia treeninglaagritest oli täna eriti palju abi, sest olime nüüd kuumaks ilmaks valmis. Tõsi, ega kerge polnud sellises kuumuses ka meil - pilt tahtis vahepeal eest minna -, kuid vastastel oli veelgi raskem, seisul 18:12 lõpetati mäng meditsiinilistel põhjustel. Homme saame võimaluse mängida olümpia viienda meeskonnaga, mis saab olema väga-väga lahe. Ootame seda väljakutset huviga!"