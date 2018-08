Teppani supermäng vedas Eesti Soome vastu võidule

Kolmandat geimi alustas paremini Soome ja vahetusteta jätkanud Eesti jäi 2:6 kaotusseisu. Nii olimegi geimi esimese poole tagaajaja osa, viik saabus alles seisul 14:14 peale Aganitsa efektset ühe-käe-blokki ja kohe seejärel läksime geimis esimest korda juhtima 15:14. Järgnes punkt-punktis mäng, viimane viigiseis oli 23:23, aga lõpus olid siiski veidi kindlamad soomlased ning geimivõit neile 25:23. Heas hoos oli taas Täht, kes tõi meile 7 (+4) punkti, Aganits lisas 4 (+3), aga väikeseks jäi Teppani panus, kes sai kirja vaid ühe punkti serviässast, aga tema viiest rünnakust ei jäänud pall maha mitte üheski.

Ka neljandaks geimiks ei pidanud Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu vahetuste tegemist vajalikuks ja nii jätkasime samade meestega, kes olid väljakul kolmes esimeses. Kõige esimesed punktid võttis Soome, Eesti suutis küll seisu geimi keskel aeg-ajalt viigistada, aga mitte kordagi juhtima minna kuni seisuni 17:16. Edasine oli taas punkt-punktis mäng ja Soome punnis vastu, aga tasavägise geimi võitis Eesti 25:23. Kristo Kollolt 5 (+2), Tammemaalt 4 (+3) ja taas mootori tööle saanud Teppanilt samuti 4 (+2) punkti.

Viies, otsustav geim läks Eestil samade meestega. Seisult 3:3 tegime vahespurdi ja juhtisime 6:3, pooltevahetus seisult 8:5. Geimi lõpp meenutas veidi esimese geimi lõppu. Eesti eduseisult 10:6 tegid soomlased tagasituleku ning viigistasid seisu 11:11. Seisul 14:13 oli eestlaste esimene matšpall ja selle suutsime ka kohe ära kasutada. Geim 15:13 ja kogu mäng 3:2 Eestile.

Kogu mängu kokkuvõttes tõid Eesti parimate punktitoojatena Renee Teppan 24 (+17) ja Robert Täht 22 (+9) punkti. Rünnakute efektiivsus meil 44%, soomlastel 47%; servi vastuvõtt meie poolt vaadatuna 47% vs. 58%. Serviässad 5 vs. 6, servivead 16 vs. 17. Blokipunktid Eesti kasuks 10 vs. 8, meie blokkidest 4 Timo Tammemaa ja 3 Andri Aganitsa arvel.

Homme, laupäeval 11. augustil teine mäng sama vastasega. Mängu algus Kalevi spordihallis kell 19:00.