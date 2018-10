Teppani Poola liiga debüütmängus juhtus kaks ebameeldivat asja

Esimene halb asi polnud hooajaeelsete sõprusmängude järel üllatus. Poola siirdumise eel ütles Bełchatówi itaallasest juhendaja Roberto Piazza eestlasele, et näeb teda põhikoosseisus. Reaalsuses – vähemalt siiani – on põhikoosseisus ikkagi 35aastane vanameister Mariusz Wlazły (2014. aasta MM-il Poola maailmameistriks vedanud diagonaalründaja – M. R.) ja Teppan on olnud selgelt teine number. Tänagi alustas Wlazły kõiki geime põhikoosseisus, samas Teppan käis vähemalt igas geimis platsilt läbi. Ta tõi debüütmängus kaks punkti, kolmest tõstest kaks lõi maha, viiest servist neli üle võrgu. Wlazły oli 21 punktiga üleväljamees, samas ta rünnakuprotsent (42%) võinuks olla parem. Eelkõige vedas Bełchatówit alt siiski värske maailmameister Artur Szalpuk, kes tõi üheksa punkti ja kasutegur jäi nulli.

Märksa üllatavam oli aga see, et Poola tippklubi alustas hooaega kaotusega. Bełchatów võitis avageimi 25:21, kaotas järgmised 23:25 ja 19:25. Lõpp osutus tõeliseks thrilleriks, neljas geim Teppani meeskonnale 29:27, kuid viies „keemikutele” 18:16.