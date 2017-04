Tartul on varuks käik, mis võib finaalseeriasse pöörde tuua. Millal Lüütsepp sellega riskib?

Täna algusega kell 19 jätkub TÜ spordihoones võrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria, kus heitlevad kulla nimel Tartu Bigbank ja Tallinna Selver.

Avamängus andis Tartu võõrsil käest 2:0 eduseisu ja kaotas 2:3, kolmapäeval oli kaotus kodusaalis juba kindlam – 1:3. Kui Selver võidab võõral väljakul ka täna, on tiitel samahästi kui nende, sest 0:3 kaotusseisust väljatulek nõuaks imet. Seega Tartul on juba praegu selg vastu seina.

Juurde panna on kindlasti kõigil Bigbanki palluritel, aga eriti tagasihoidlikuks on jäänud elu esimest suurt finaali mängiva nurgaründaja Stefan Kaibaldi panus. Selver on suunanud servi 19aastase nooruki suunas ja Kaibald ongi olnud Tartu viletsaim vastuvõtja. Rünnak on jäänud samuti lahjaks: kahe mängu peale on ta 25 tõstest ära löönud 7 (28%), samas 5 korda on pall blokist Bigbanki poolele maha kukkunud. Mõlemas mängus on ta efektiivsusnäit olnud negatiivne: esimeses -3, teises -5. Eesti meistrivõistluste play-off’is on Kaibaldi kogusaldo -12. Plusspoolele võib panna servi, avamängus oli Selveril selle kättesaamisega raskusi.

Võrdluseks teiste nurgameeste kasutegurid finaalseerias: Bigbanki lätlasest leegionär Toms Vanags +17, Selveri poolel on Orav plussis 10 ja Allik 4ga.

Niisiis, miks Tartu loots Oliver Lüütsepp usaldab jätkuvalt noormängijat, kes toodab miinust? Sest võimalik asendusmees Michael Michelau kätkeb endas veel suuremat riski. Tema play-off’i üldine kasutegur on siiani olnud veidi parem – miinus viis –, kuid ameeriklane on selgelt vähem meeskondlikult tegutsev pallur kui Kaibald. Tema tahaks ise kohtumise saatust otsustada. Eriti hästi ilmnes see Balti liiga kaotatud poolfinaalmängus Rakverega, kus Lüütsepp ta algrivistusse lubas.

Tugeva serviga Michelau võiks aidata Bigbankil täna võita ja tuua pöörde kogu seeriasse, samas võib ta täielikult kõrbeda vastuvõtul ja rikkuda ohtrate eksimustega mängurütmi. Kindlasti tähendaks tema algkoosseisu panemine teatud riski, kuid ausalt öeldes on viimane aeg mingit muudatust proovida.

Teine Tartu peaprobleem on selles, et nende diagonaalründaja Bradley Gunter on mõlemas mängus kaotanud duelli Selveri pommitaja Lincoln Williamsi vastu. Avamängus oli Gunter hea, kuid Williams parem. Kolmapäeval oli Williams kehv, kuid Gunter veel halvem. Sel positsioonil on Lüütsepal keeruline midagi muuta, sest karta on, et võimalik asendusmees – 19aastane Markus Uuskari – ei ole veel valmis finaalseerias seda rolli välja vedama.

Muidugi oleks eriti vahva, kui läheks just risti vastupidi: Lüütsepp usaldab jätkuvalt Kaibaldit ning proovib ka Uuskarit ja just teismelised Eesti poisid aitaksid finaalseeria pikemaks ajada. Olgu kuidas on, aga fakt on see, et Bigbankil jääb katsetamise võimalusi üha vähemaks. Teatud riske, ka servijoonel, tuleks võtta juba täna. Keda lohutas kolmapäevase kaotuse järel teadmine, et Bigbank tegi vaid 11 serviviga?