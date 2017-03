Tänavuse võrkpalli Balti liiga põhiturniiri võitja Tartu Bigbank läheb nädalavahetusel Võrus toimuvale finaalturniirile vastu kanadalase Bradley Gunterita.

23-aastane diagonaalründaja vigastas pühapäeval otsustavas veerandfinaalmängus Ozolniekiga hüppeliigest ning niipea väljakule ei naase.

"Tegu on hüppeliigese sidemete vigastusega. Kuna paistetus on väga tugev, ei ole täpsemat prognoosi hetkel võimalik veel öelda. Esialgse röntgenuuringu põhjal luumurruga siiski tegu pole," sõnas Tartu meeskonna peatreener Oliver Lüütsepp.

Tartu rünnakuliidrit - Gunter on olnud kogu tänavuse võrkpallihooaja efektiivseim mängija (+230) - tabas vigastus halvimal hetkel, sest pärast Balti liiga finaalturniiri algab kohe ka Eesti meistrivõistluste play-off.

"Praegu on raske öelda, kas Gunter saab meid sel hooajal veel aidata või mitte," tunnistas Lüütsepp. "Muidugi on temast ilmajäämine meile suur tagasilöök, kuid selline sport juba kord on. Meie ülesanne on tema vigastusest üle olla ja võistkonnana oma võimekust tõestada."

Lüütsepp kinnitab, et Gunterit asendab sarnaselt Ozolnieki mängule ka eeloleval nädalavahetusel 19-aastane noortekoondise liider Markus Uuskari. Tänu põhiturniiri võidule väldivad tartlased poolfinaalis kahte tugevamat kodust konkurenti - Tallinna Selverit ja Pärnu Võrkpalliklubi - ning kohtuvad Rakverega.