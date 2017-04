Tartu leegionäri ema emotsionaalne tiraad: miks lahutasite poja perest, kui teda ei mängita? Naeruväärne!

Kui Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond käesolevaks hooajaks kolm välismaalast palkas, ütles peatreener Oliver Lüütsepp kohe, et kanadalane Bradley Gunter ja lätlane Toms Vanags on tema nägemuses põhimehed, ameeriklasele Michael Michelaule ta nii suuri ootusi ei pane.

Küll olid suured ootused ameeriklasest nurgamehe emal Julie Westbrook Millsil. Kui poeg ikka hooaja esimeses pooles pingipoisiks jäi, andis ta klubile oma pettumusest teada, kirjutades detsembris Bigbanki Facebooki lehele pika ja emotsionaalse tiraadi otse (ema) südamest:

„Mu poeg lahkus kodust Eestisse oma unistusi taga ajama ja võrkpalli mängima. Iga ema unistab sellest, et tema lapsed suudavad oma unistusi täita. Siiski murrab südant teadmine, et ta on üheksa kuud ära ega tule pühade ajaks koju. Kuid veel südantlõhestavam on see, kui näen teda terve mängu jooksul seismas soojendusdressis varumeeste alas. Miks temaga üldse leping sõlmiti? Miks võtsite ta ära perekonna ja sõprade juurest, kui talle mänguaega ei anna? Ta on MVP, tähtede matši mängija, rünnakute osas riigi esikümnes (peab ilmselt silmas USA üliõpilasmeistrivõistlusi – M. R.). Nojah, vähemalt näen teda mõtlemispauside kogunemiste ajal! Naeruväärne!“

Balti liiga põhihooajal tõi 22aastane Michelau 93 punkti, tema efektiivsusnäit oli +16. Ameeriklase arvele kanti 5 serviässa ja 14 blokki, tema ründeprotsent oli tagasihoidlik – 35. Lüütsepp pani Michelau põhikoosseisu Balti liiga poolfinaalis, kus mees tõi suhteliselt palju punkte, ent samas ka eksis palju. Tartu kaotas Rakverele 1:3. Seejärel on treener usaldanud Vanagsi kõrval pigem Stefan Kaibaldit, kuid Michelau on samuti mänguaega teeninud ning kui ta ema Eesti liiga võtmemänge jälgima peaks, siis pole see olnud maha visatud aeg.

Bigbank võõrustab täna Eesti meistrivõistluste poolfinaalseeria otsustavas kohtumises Rakveret, kes sulges nende ees finaaliukse Balti liigas. Kolme võiduni mängitavas seerias on seis 2:2. Kohtumine algab kell 19.