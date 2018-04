Tartu lahendas Ojametsa-küsimuse, Saaremaa turgutab haavatuid

Kolmapäeval läheb Kuressaare spordihallis lahti selline finaalseeria, mida pole enne nähtud. Mängitakse üle päeva nelja võiduni, kui vaja läheb seitsmendat matši, sõidavad mõlemad tiimid kohe pärast kuuenda kohtumise lõppu Tartust Saaremaale ja selgitavad juba järgmisel päeval Eesti meistri. „Väga ekstreemne,” nentis Tartu Bigbanki meeskonnast lahkunud Oliver Lüütsepalt tüüri üle võtnud Andrei Ojamets. „Ja kui keegi hakkab rääkima, et NBA korvpalliliigas mängitakse sama tihedalt, siis vabandage väga, need inimesed ei tea spordist midagi. Nende klubide meditsiinilise toe eelarve on suurem kui kõigil Eesti palliklubidel üldse kokku!”

Edasi lugedes saate teada, mida kujutab endast operatsioon „Ojamets saali” ja miks peab Saaremaa tegevjuht Hannes Sepp üllatuslikult Tartut favoriidiks.