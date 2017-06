Tartu Bigbank värbas ameeriklasest sidemängija

Võrkpalliklubi Tartu Bigbank andis oma Facebooki lehel teada, et on sõlminud lepingu USA sidemängija Joshua Stewarditga.

21-aastane mängumees tuleb Pepperdine'i ülikoolist ja ning tegemist on tema esimese hooajaga Euroopas.

"Ma väga ootan Bigbank tartu võistkonnas mängimist. Tartu tundub suurepärane linn koos suurepräaste fännidega. Ma loodan tulla ja aidata meeskonnal tiitleid võita," ütles Stewart.

Alles eile lõi Bigbank käed austraallasest diagonaalründaja Curtis Stocktoniga, kes asendab meeskonna muulust suurimat ründejõudu Bradley Gunterit.

Tartlaste peatreener Oliver Lüütsepp kinnitas intervjuus Delfile ja Eesti Päevalehele, et eestlastest jätkavad meeskonnas sidemängija Ronald Järv, temporündajad Meelis Kivisild ja Mart Naaber, nurgaründajad Markkus Uuskari ja Stefan Kaibald ning libero Robin Valting. Juurde on toodud paar kohalikku noormängijat. Eilse seisuga otsiti veel täiendust ühe sidemängija ja nurgaründaja näol. Seega on vähemalt üks uus mees Bigbankil fännidele veel tutvustamata.