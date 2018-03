Tartu Bigbank vahetab peatreenerit ja teeb valiku kahe tuntud mehe vahel

Eile võrkpalli Balti liiga veerandfinaalis üllatuslikult Rakverele 0:3 alla jäänud ja konkurentsist langenud Tartu Bigbank vahetab peatreenerit.

Eesti Päevalehe ja Delfi andmetel ei jätka klubi senine peatreener Oliver Lüütsepp oma ametis. Ta astus pärast kaotust Rakverele ise tagasi.

"Bigbank Tartu klubil on alati suured eesmärgid ja ambitsioonid. Sama kehtib ka minu kui treeneri kohta ning seetõttu tunnen suurt pettumust, et ei suutnud võistkonda Credit 24 meistriliiga finaalturniirile viia. Antud olukorras tajun, et pean võtama klubi, sponsorite ja poolehoidjate ees vastutuse ning astun peatreeneri kohalt tagasi. Soovin võistkonnale edu ülejäänud hooajaks ning loodan, et nad suudavad Eesti meistrivõistlustel oma potentsiaali realiseerida," andis Lüütsepp teada sotsiaalmeedias.

Tema võimalike asendajatena kaalutakse senise abitreeneri Argo Meresaare ja Tartu naiskonna äsja Balti meistriks viinud Andrei Ojametsa kandidatuure. Samas teoreetiliselt on võimalus, et kui uut peatreenerit ei leita, siis juhendab Lüütsepp võistkonda hooaja lõpuni.

Klubi juhid ei soovinud esialgu teemat täpsemalt kommenteerida. „Tänasel hetkel ei saa ma midagi öelda ega anna sel teemal kommentaare. Aga eks meil mõtlemist on, treeneripark klubis on suur ja lai,” kostis klubi eestvedaja Raivo Simson.

„Kindlasti me täna arutame seda teemat. Ma ei julge küll sajaprotsendilise kindlusega väita, mis saab,” ütles mänedžer Hendrik Rikand. „Tõsine jututeema on see kindlasti. Kaotus kaotuseks, aga kui vaatame, kuidas alla jäädi, kes olid ühel väljakul ja kes teisel, siis on tulemus ebareaalne.”

Rakvere võitis Tartut kodusaalis 3:2, Tartu võitis laupäeval küll 3:1, kuid pühapäeval saadi kindel 0:3 kaotus ja sellega oli seeria läbi.