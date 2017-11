Tartu Bigbank tõstab panuseid: klubiga liitus väga pikk ja tugev Austraalia koondise nurgaründaja

Tartu võrkpallimeeskond on registreerinud oma ridadesse neljanda välismaalase, 208-sentimeetrise Samuel Joseph Walkeri.

Eriti huvitavaks teeb tehingu see, et 22aastane Walker on nurgaründaja, kelle üheks põhiülesandeks on servi vastuvõtt. Nii pikki vastuvõtjaid kohtab võrkpallis haruharva.

Walker on varem pallinud Rootsis, Itaalia esiliigas, seejärel esindas ACH Volleyt, Asse Lennikut (uue nimega Aalsti Lindemans) ja viimati lühidalt Canberra Heati. Klubid on soliidse, mehe hea taseme kohta annavad märku ka esitused koondise eest. Sel suvel tuli ta Austraaliaga Maailmaliiga teises tugevusgrupis (olgu muld Maailmaliigale kerge!) kolmandaks, saades korralikult mänguaega.

Bigbankil on nüüd neli leegionäri nagu ka Saaremaal. Lisaks Walkerile austraallasest diagonaalründaja Curtis Stockton, ameeriklasest nurgaründaja Brook Sedore ja ameeriklasest sidemängija Joshua James Stewart.

Seega on selge, et Bigbank ei kavatse Saaremaale ja Pärnule ühtegi karikat lahinguta kinkida.