Tartu Bigbank palkas uue sidemängija

Tartu Bigbanki võrkpallimeeskond sõlmis lepingu mullu Prantsusmaal mänginud ukrainlase Dmytro Shlominiga.

"Meil on hea meel teatada, et Bigbank Tartu on sõlminud lepingu Dmytro Shlominiga ning üks sidemängija on sellega paika loksunud! Eelmisel hooajal pallis mees Prantsusmaal, kuid varasemalt on ta kõrgele kohale vedanud Vilniuse võrkpallimeeskonda!" teatas Tartu Bigbanki klubi.

28-aastane ja 195 cm pikkune ukrainlane sõnas, et tal on äärmiselt hea meel Bigbankiga liituda ning ta usub, et suudab noorele võistkonnale oma kogemustega palju juurde anda.

Tartul on leping sõlmitud ka Samuel Walkeriga, kes jäi tänavu otsustavatest mängudest vigastuse tõttu eemale.