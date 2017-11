Tartu Bigbank lükkas tiitlikaitsja Pärnu auti. Kolm asja, mis mängust silma jäid

Võrkpalli karikasarja veerandfinaali kordusmängus seljatas Tartu rohkearvulise kodupubliku toel Pärnu VK 3:1.

Tiitlikaitsja Pärnu oli võitnud avamängu 3:2, seega vajas Tartu 3:0 või 3:1 võitu. Lahing oli äge, Pärnul oli kahes esimeses vaatuses kasutada geimpalli, kuid Tartu võitis ikkagi 28:26, 26:24. Ometi polnud pärnakad veel lõplikult murdunud, kolmas geim neile 27:25. Siiski sai Avo Keele ja Pärnu VK edutee karikasarjas läbi, Oliver Lüütsepa hoolealused võitsid neljanda geimi 25:21 ja mängu 3:1.

Poolfinaalis ootab Bigbanki TTÜ, teise finalisti selgitavad välja Saaremaa ja Rakvere.

Kolm asja, mis tänasest matšis silma jäid.

1. Mart Naaber

Tartu keskblokeerija oli igal juhul kohtumise MVP. Kuus blokki, rünnak 13st 10 (77%). Kokku 17 punkti, kasutegur +13. Kohati tekkis küsimus: kas see liiga on Naabri jaoks liiga nõrk? Vastus on lihtne: kui ta mängiks igas kohtumises sel tasemel, siis küll. Aga enne tuleb seda stabiilsust näidata.

Tartu resultatiivseim oli 23 punktiga (+14; 50%) austraallasest diagonaalründaja Curtis Stockton, ta kaasmaalane Samuel Joseph Walker lisas 14 silma (+5; 48%). Meelis Kivisild tõi samuti 6 blokki, kuid rünnak ei jooksnud seekord eriti. Stefan Kaibald tegutses enda jaoks uudsel libero kohal.

Pärnu toetus eelkõige 17 punkti toonud Kevin Saarele, hästi tegutses keskel lätlane Toms Švans (13 punkti; kasutegur +11; rünnak 64%, 4 blokki). STATISTIKA

2. Publik

Kohtumist vaatas Tartu ülikooli hallis 767 inimest. See on väga soliidne number, eriti arvestades, et tegu oli kõigest karikasarja veerandfinaaliga. Publiku hulgas oli Tartu klubi enda noori ja ligemale 70 Tammeka jalgpallimeeskonna liiget. Igatahes au ja kiitus publikule! Üldse tundub, et käesolev hooaeg on selles mõttes hea, Saaremaa kodumängud toovad samuti võrkpalli mõistes ikka väga palju inimesi kokku.

Tegu oli ilmselt Tartu võrkpalliklubi publikurekordiga. Foto: Facebook/Tartu Bigbank

3. 16aastane kutt keset möllu

Sümpaatne, et Keel leidis sellises pingelises kohtumises päris palju mänguaega 16aastase nurgaründaja Märt Tammearu jaoks. Kahes esimeses geimis tuli ta vahetusest servima (kusjuures teises geimis aitasid just tema servid Pärnu geimi lõpus suurest kaotuseisust välja), kolmanda lõpus vahetati kahvatult tegutsenud Taavet Leppiku asemel sisse. Selline karastus on hindamatu ja Tammearu teenitud kaks punkti on tulevikule mõeldes suure väärtusega. Jätke see nimi meelde.