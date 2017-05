TÄNA: Võrkpallikoondise võit Ungari üle kindlustaks MM-valiksarja jätkamise

Täna kell 18 läheb võrkpalli rahvusmeeskond Kalevi spordihallis MM-valiksarja neljandas voorus vastamisi Ungariga. Delfi teeb matšist tekstipõhise otseülekande.

Kui koondis on sarnaselt kolmele eelmisele päevale võidukas ka täna, siis oleme kindlustanud alagrupis vähemalt teise koha ning pühapäeva õhtul kell 20:30 algavas matšis selgitame Venemaaga kumb võidab alagrupi ja pääseb otse järgmise aasta septembris toimuvale MM-finaalturniirile ja kumma jaoks jätkub piletijaht tänavu suvel kolmandas valikringis. See on aga homne ooper, täna on esmalt ees matš Ungariga.

„Peame olema täielikult keskendunud, sest Ungari on väga raske vastane ja mängib väga kiiret mängu. Kindlasti vajame ka fännide tuge nagu eilses võidumatšis Montenegro vastu,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu.

Ungari võrkpall pole viimasel ajal suursaavutustega hiilanud. Lõppenud EM-valiksarjas ei pääsenud koondis edasi avaringistki ja Euroopa edetabelis hoitakse 30. positsiooni (Eesti on 14.). Endise Argentiina koondise abitreeneri Juan Manuel Barriali juhendamisel ja Lõuna-Koreas suurepärase hooaja teinud diagonaalründaja Krisztián Pádári tuules loodetakse sel aastal samm edasi astuda. „Esimest korda on Ungaril välismaalasest peatreener ja palju tähtsaid mängijaid on tulnud koondisesse tagasi. See on justkui uus start,” rääkis Barrial.

Tallinnas peetaval turniiril alistasid madjarid avaringis 3:0 Kosovo, siis kaotasid ülimalt haaravas mängus 2:3 Montenegrole ja eile õhtul jäädi kindlalt 0:3 alla Venemaale. „Kui suudame Oliver Venno suurepäraste servidega hakkama saada, siis usun, et võime teiega punkt-punktis mängida. Loomulikult peame selleks ka ise oma parima taseme lähedase partii esitama,” lausus koondise loots tänase mängu kohta.

Paremusjärjestuse määramisel vaadatakse alagrupis esmalt võitude, seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti). Nende kahe näitaja võrdsuse korral on järgmisteks kategooriateks geimide ja punktide suhe ning viimaseks kaalukeeleks omavahelise kohtumise tulemus.