TÄNA | Võrkpallikoondis läheb kindlustama Maailmaliiga finaalturniiri kohta

Eesti meeste võrkpallikoondis lõpetab täna Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi alagrupiturniiri matšiga Kreeka vastu. Kui kell 19 Kalevi spordihallis startivas mängus suudetakse hellenid alistada, jõuab meie koondis debüüthooajal kohe sarja finaalturniirile.

Maailmaliiga: Eesti - Kreeka

„Oleme Maailmaliigas kogu aeg liikunud põhimõtte järgi, et üks mäng korraga. Tahame neid kõiki võita ja ega see tänane ka mingi erand ei ole. Oluline on keskenduda oma mängule ja omi asju hästi teha,” rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal.

Rahvusmeeskond on senisest viiest alagrupimatšist võitnud neli. Ainus allajäämine tuli eelmisel laupäeval 1:3 Tuneesialt. Nüüd on meie vastaseks Kreeka, kes on Maailmaliiga kolme tugevusgrupi peale ainus võistkond, kel võiduarve avamata.

Kreeklaste ridu on korralikult räsinud vigastustelaine, mistõttu meeskond ei ole sarjas mänginud oma parima koosseisuga. Trauma jättis eemale ka nende põhipommitaja Mitar Tzouritsi kes, hiljuti toimunud MM-valiksarjas sai nelja mängu peale 203 tõstet ja paugutas neist punktiks 99. Veelgi hullemaks läks Kreeka olukord eelmisel nädalal, kui vigastada sai ka Tzouritsit asendanud diagonaalründaja, mistõttu peab olude sunnil positsiooni mehitama nüüd nurgaründaja Rafail Koumentakis.

Tegemist on meie meeskonnale väga hästi tuttava mehega, sest klubivõrkpalli mängib pallur Lubini Cuprumis, mida juhendab teadupärast rahvusmeeskonna loots Gheorghe Creţu ja kus mängivad nii Keith Pupart kui Robert Täht. Lisaks on klubi statistikuks Alar Rikberg ja füüsilise ettevalmistuse treeneriks Mirko Fasini.

Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniir toimub Mehhikos Leónis 17. ja 18. juunil. Võõrustajate kõrval jõuavad sinna üldise paremusjärjestuse kolm paremat. Enne viimast päeva on neli võitu nii meil, Austrial, Hispaanial kui Saksamaal. Kindlasti jõuab finaalturniirile kas Austria või Hispaania, sest meeskonnad kohtuvad viimases voorus omavahel ja üks kerkib seega viie võidu peale. Saksamaal seisab ees matš Mehhikoga.