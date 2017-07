TÄNA: Võrkpallikoondis kohtub MM-valiksarjas Saksamaaga, Andres Toobal jõuab auväärse tähiseni

Eesti aja järgi kell 21 läheb meeste võrkpallikoondis Belgias Kortrijkis 2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni kolmanda valikringi kolmandas voorus vastamisi Saksamaaga.

Ajaloolist MM-finaalturniiri pileti jahtimist alustas Eesti koondis veidi rabeda 3:1 (25:20, 25:22, 21:25, 25:23) võiduga Valgevene üle. Eile oldi juba kindlamalt üle Hispaaniast. Kohtumine lõppes numbritega 3:0 (25:22, 25:20, 25:19).

Rahvusmeeskonna peatreeneri Gheorghe Crețu sõnul tuleb tänast mängu alustada sama hästi, kui eilne lõpetati. „Peame mängima targalt, hea suhtumisega, austades vastast, ja võitlema iga palli nimel. Ülimalt oluline on suurt tähelepanu pöörata detailidele. Kui seda kõike suudame, saab vastastel olema meiega raske,” sõnas rahvusmeeskonna peatreener.

Kuigi Saksamaa alustas turniiri 1:3 kaotusega Hispaaniale, on tegemist väga raske vastasega. Võistkonda kuulub mängijaid, kes võitsid neli aastat tagasi maailmameistrivõistlustelt pronksmedali. Teiste seas on koondises näiteks toonase turniiri parim sidemängija Lukas Kampa ja temporündaja Marcus Böhme, kes mängis lõppenud klubihooajal Crețu käe all ja koos Robert Tähe ja Keith Pupartiga Lubini Cuprumis. „Saksamaa on väga võimas võistkond. Nad löövad kõrgelt ja jõuliselt ning on agressiivse blokimänguga,” iseloomustas vastast Eesti koondise peatreener.

Järgmise aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile pääseb vaid kuue koondise osalusel toimuva turniiri võitja. Kahe vooru järel hoiab liidrikohta Belgia, kel on meiega võrreldes parem geimide suhe. Üks võit on Saksamaal ja Hispaanial, võiduarve on enne tänast omavahelist matši avamata Slovakkial ja Valgevenel.

Tänase mänguga täieneb ühtlasi koondises vähemalt sada kohtumist pidanud pallurite klubi. Nimelt saab sidemängija Andres Toobalist neljateistkümnes mängija, kes jõuab koondise särgis kolmekohalise saldoni.

2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni 3. valikringi turniir

Lange Munte spordihall, Kortrijk, Belgia

19. juuli (kellaajad Eesti aja järgi)

16:00 Belgia – Slovakkia 3:0 (26:24, 25:13, 25:15)

18:30 Hispaania – Saksamaa 3:1 (25:17, 24:26, 25:22, 25:19)

21:00 Valgevene – Eesti 1:3 (20:25, 22:25, 25:21, 23:25)

20. juuli

16:00 Slovakkia – Saksamaa 0:3 (23:25, 21:25, 24:26)

18:30 Belgia – Valgevene 3:0 (25:18, 25:12, 25:17)

21:00 Eesti – Hispaania 3:0 (25:22, 25:20, 25:19)

21. juuli

16:00 Valgevene – Slovakkia

18:30 Hispaania – Belgia

21:00 Saksamaa – Eesti

22. juuli

16:00 Valgevene – Hispaania

18:30 Slovakkia – Eesti

21:10 Belgia – Saksamaa

23. juuli

16:30 Hispaania – Slovakkia

19:00 Saksamaa – Valgevene

21:40 Eesti – Belgia