TÄNA | Võrkpallikoondis kohtub Kuldliigas Euroopa neljanda meeskonnaga

Eesti meeste võrkpallikoondis läheb Euroopa Kuldliiga teises alagrupimängus vastamisi vana tuttava Belgiaga, kellega viimati mängiti eelmisel suvel maailmameistrivõistluste kolmanda ringi turniiril. MM-finaalturniirile pääsu otsustanud kohtumise võitis Belgia 3:1. Tähtis mäng on ka Eesti naiskonnal, mis võõrustab Hõbeliigas Šveitsi. Meeste mäng algab kell 20, naiste kohtumine 17, Delfi toob võtmesündmused blogis lugejateni.

Euroopa liiga: Eesti - Šveits

Belgia on peatreener Gheorghe Crețu sõnul võrreldes Slovakkiaga teisest klassist meeskond, kuigi neil on mitmeid puudujaid nagu Sam Deroo. „Neil on piisavalt kvaliteeti ka suuremate tähtede puudumisel ja Slovakkiast on Belgia klassi võrra kõrgem. Ka neil noortel, kes koondisekutse on saanud, on selja taga väga edukad klubihooajad tugevates liigades ja mäng tuleb kahtlemata väga võitluslik,“ sõnas Crețu ja kutsus võrkpallifänne Rakverre kaasa elama. „Koduseinad on ülimalt olulised ja ma väga loodan, et inimesed leiavad tee Rakvere saali, et meile kaasa elada. See on esimene kodumäng ja usun, et fännid tahavad poisse üle pika aja taas väljakul näha,“ lisas peatreener.

Euroopa tippu kuuluv Belgia oli avakohtumises 3:1 parem Rootsist. Sel aastal Belgia koondise ohjad üle võtnud itaallasest peatreener Andrea Anastasi lükkab favoriidikoorma Eesti õlule.