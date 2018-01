TÄNA | Pärnu peab Belgias kaheksandikfinaali kordusmängu

Ainsa Eesti klubina sel hooajal eurosarjas osalev Pärnu Võrkpalliklubi kohtub kolmapäeval Eesti aja järgi kell 21.00 CEV Challenge Cupi 1/8-finaali kordusmängus Belgia klubi Meneni Par-Kyga. Avamängu kaotas Pärnu kodusaalis 1:3 (22:25; 25:19; 19:25; 22:25

Avamängu eel sai Pärnu halva uudise, sest meeskonna üks liidreid Taavet Leppik haigestus ja oli sunnitud eemale jääma. Nüüd on Leppik taas rivis ning vahepealsestes mängudes Credit24 Meistriliigas taas liidrile omaselt esinenud ja Pärnul seega paremad võimalused eduks, kirjutab volley.ee..

Edasipääsu kindlustamiseks tuleb Pärnul võõrsil võita tulemusega 3:0 või 3:1 ning seejärel ka kuldne geim. Pärnu peatreener Avo Keel oli pärast avamängu siiski lootusrikas. "Kahju on muidugi, aga sellist tunnet enne korduskohtumist küll pole, et meil enam mingit võimalust ei eksisteeri. Selge see, et neil on kodusaali eelis ja seal saab olema keeruline, aga mitte võimatu, suurt vahet kahe meeskonna vahel ei ole," sõnas peatreener.

Pärnu ja Meneni paari võitja läheb järgmises ringis vastamisi Piraeuse Olympiacose või Bakuu Lokomotiiviga.