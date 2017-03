Baltikumi võrkpalliklubisid ühendavas Credit24 Meistriliigas algavad täna kahe võiduni peetavad veerandfinaalseeriad. Teised matšid toimuvad laupäeval, kui edasipääseja selgitamiseks läheb vaja ka kolmandat kohtumist, peetakse see pühapäeval. Ühisliiga tšempion selgub 18.-19. märtsil Võru spordikeskuses.

Tartu Bigbank (põhiturniiri 1.) – Ozolnieki Poliurs (8.)

Mängud: 9.03 kell 19:00 Ozolniekis, 11.03 kell 17:00 Tartu Ülikooli spordihoones

Vajadusel mäng: 12.03 kell 17:00 Tartu Ülikooli spordihoones

Kohtumised põhihooajal:

4. detsembril Tartus. Bigbank võitis 3:1 (21:25, 25:15, 25:22, 25:18)

5. märtsil Ozolniekis. Bigbank võitis 3:0 (25:22, 25:22, 25:20)

Tartu ja Ozolnieki alustavad veerandfinaalseeriat sealt, kus põhiturniiri lõpetasid. Nimelt läksid võistkonnad viimases voorus Lätis omavahel vastamisi. „Mulle treenerina meeldib, et me alles omavahel mängisime. Taktikaline pool on selge ja meie asjad toimisid hästi.

Pühapäev oli heaks näiteks, kuidas peame Ozolnieki vastu mängima. Isegi kui viimases mängus puudunud Andris Zadovskis ja Oleksandr Buzduhan peaksid veerandfinaalis kaasa tegema, siis laias laastus nad sellest tugevamaks ei lähe,” sõnas tartlaste juhendaja Oliver Lüütsepp.

Eelmisel hooajal ühisliigas pronksmedali võitnud Poliurs/Ozolnieki veterankolmikust Ivo Baranovskis, Ansis Medenis, Raimonds Vilmanis on sel hooajal rivis vaid 38-aastane temporündaja Vilmanis. Küll on alles aga Armands Āboliņš, kelle suurepärane mäng möödunud hooaja ülimalt haarava pronksimatši viiendas geimis Ozolniekile lõpuks medali tõi. Põhiturniiril kogus pallur 381 punkti, mis andis paremustabelis viienda koha. Hiljuti on Läti võistkond täienenud ka rannavõrkpallurite Mārtiņš Pļaviņši ja Haralds Regzaga. Viimane tõi lõppenud nädalavahetusel 24 punkti Rakvere ja 18 Tartu vastu.

„Ozolnieki on teada-tuntud tugev koduvõistkond, kes on viimastel aastatel oma parima vormi saavutanud just play-off´ideks. Puhtalt jõuga oleme neist üle, aga see on vaja ka platsil ära realiseerida. Peame mängime distsiplineeritult ja targalt ning kannatlikult oma hetked ära ootama,” lisas tartlaste juhendaja.

Tallinn Selver (2.) – Jēkabpilsi Lūši (7.)

Mängud: 9.03 kell 19:30 Jēkabpilsis, 11.03 kell 17:00 Audentese spordihoones

Vajadusel mäng: 12.03 kell 17:00 Audentese spordihoones

Kohtumised põhihooajal:

30. oktoobril Tallinnas. Selver võitis 3:0 (25:17, 25:22, 25:19)

5. veebruaril Jēkabpilsis. Selver võitis 3:2 (18:25, 24:26, 25:14, 25:14, 15:9)

„Meie trumpideks algavas seerias on kindlasti play-off´i kogemus. Saime ju eelmisel kevadel Eesti meistrivõistlustel hindamatult võimsa karastuse. Lisaks on meil ka mängijatega vangerdamisruumi rohkem ja muidugi ei tasu unustada ka koduväljakueelist,” sõnas algava seeria eel Selver Tallinna peatreener Rainer Vassiljev.

Enne seda ootab Eesti võistkonda aga reis tõelisse karukoopasse. „Kindlasti on Jēkabpilsis Läti kõige atraktiivsem publik. Olen seal kahel aastal käinud ja saalis on olnud suhteliselt täismaja ja pealtvaatajate poolt korralik möll. Play-off mängu fiilingu saame igatahes kätte,” rääkis pealinna võistkonna juhendaja. „Läheme välismängule ülimalt keskendunult ja kui omad asjad voolama saame, siis on kindlasti julgem ja kindlam laupäevast kohtumist mängima tulla.”

Ka pallurite osakonnas on Selver Tallinnal kõik hästi. Nädalavahetusel sai peatreener mängutunnetust anda ka vahepeal põlvetrauma tõttu matše vahele jätnud Oliver Oravale.

Vastast iseloomustab Vassiljev kui vihaste noorte meeste punti. On seal ju neli pallurit Läti U21 vanuseklassi koondisest, kes aasta alguses omaealiste MM-valiksarjas teise ringi murdis. Trio Pavels Jemeljanovs (diagonaalründaja), Davis Melnis (libero), Edvins Skruders (side) kannab põhiraskust ka klubis.

Jemeljanovs ei ole vaid neli korda sel hooajal kahekohalise punktisummani küündinud ja viimati juhtus see 13. novembril. Põhiturniiri lõpetuseks kostitas ta Järvamaad näiteks 27 punktiga. Kogu faasi saldoks jäi 404 punkti ja edetabeli kolmas koht. Samas palluri rünnakuprotsent oli vaid 41,67.

„Võistkond on hästi sidemängija ja diagonaalründaja nägu. Avaringis olid nad tugevamad, ent siin võib rolli mängida, et kaks vanemat ja kogenud pallurit pole viimasel ajal võistkonda aidata saanud,” lausus Vassiljev. Nendeks on siis valgevenelasest temporündaja Stasis Liaštšinskas ja nurgaründaja Rihards Pukitis, kes mõlemad on võistkonnas olulised lülid.

Pärnu Võrkpalliklubi (3.) – RTU/Robežsardze (6.)

Mängud: 9.03 kell 19:00 Pärnu spordihoones, 11.03 kell 17:00 Riia 49. kooli võimlas

Vajadusel mäng: 12.03 kell 17:00 Pärnu spordihoones

Kohtumised põhihooajal:

12. novembril Riias. Pärnu võitis 3:1 (25:16, 25:22, 23:25, 25:23)

14. jaanuaril Pärnus. Pärnu võitis 3:0 (25:16, 25:18, 25:17)

Siin paaris näeb treeneripingil kahe kavala rebase duelli. Nii Avo Keel kui olümpiamängude hõbemedalist Raimonds Vilde on klubide kõrval aastaid juhendanud ka rahvuskoondisi. „Vilde tahab praeguse koosseisu juures palju sidemängija tegevust kontrollida. Samas on mängude lõikes saanud suuremat koormust erinevad mehed. Meil on vaja joon kätte saada, ent siin on pool ennustamist ja pool numbritele tugevnemist,” analüüsis Keel ametivenna käekirja RTU võistkonna eesotsas.

Play-off´i tuleb Läti klubi kolmemänguliselt võiduseerialt, kusjuures jagu saadi nii Rakverest kui Tartust. „Enne hooaega arvasin, et neil tekib tõsiselt tööd play-off´i jõudmisega, aga hooaja teises pooles on nad olnud väga stabiilsed ja liikunud selgelt tõusvas joones. Tänu täiendustele on lisandunud ka enesekindlust,” rääkis Keel. RTU ridadega on teiste seas liitunud nii Atvars Ozolnis kui ka vigastuspausilt naasnud Aleksandrs Avdejevs ja Läti koondiseski libero rolli täitev Ingars Ivanovs. Kuulus Avdejevs ju mäletatavasti möödunud hooajal Pärnu koosseisu, ent trauma lubas tal osaleda vaid hooajaeelses Balti superkarika turniiril.

„Algavas seerias oleme favoriidid, aga eks näeb, kuidas läheb. Viimati läksime omavahel vastamisi teise ringi alguses, kus saime kodusaalis kindla võidu, ent RTU-l oli paar meest puudu,” nentis Keel. Jaanuari keskel Pärnus toimunud matš vältas vaid 74 minutit ja koduvõistkonnal oli rünnakul 18,5-protsendiline ja vastuvõtul 20-protsendiline edu. Just vastuvõttu peab Keel algavas seerias ka üheks võtmekohaks. „Nende libero on väga hea, ent nurgaründajaid on võimalik surve all panna. Sellega võiks küll kasu lõigata ja suuremas osas ära koristada nende võimaluse esimest tempot mängida. See eeldab aga loomulikult meiepoolset head servi,” sõnas juhendaja.

Kuna Läti võistkonnal polnud neljapäevaks saali, toimub siin paaris erandkorras avamäng kõrgema asetusega võistkonna koduväljakul. Taavet Leppik on vigastuspausilt tagasi, lahtine on aga Hindrek Pulga osalemine.

Vilniuse Flamingo (4.) – Rakvere Võrkpalliklubi (5.)

Mängud: 9.03 kell 20:00 Rakvere spordihoones, 11.03 kell 18:00 Vilniuses Taurase spordihoones

Vajadusel mäng: 12.03 kell 16:00 Vilniuses Taurase spordihoones

Kohtumised põhihooajal:

27. novembril Jõhvis. Rakvere võitis 3:1 (21:25, 25:21, 25:19, 25:15)

12. veebruaril Vilniuses. Flamingo võitis 3:2 (25:23, 17:25, 25:10, 17:25, 15:9)

See paar pakub mõnusalt nokitsemist statistikagurudele, sest viie peamise kategooria peale on kahe võistkonna pallurid põhiturniiri arvestuses koguni üheksal korral esikuuikusse murdnud. Rakvere diagonaalründaja Siim Põlluäär oli 485 punktiga Credit24 Meistriliiga skoorikuningas, efektiivsusnäitaja arvestuses teine (+205) ja ässpallingute kategoorias kuues (34).

Vilniuse temporündaja Jonas Rakickas oli liiga blokikuningas 94 eduka sulustamisega, tema rünnakuprotsent (58,33) oli neljas ja efektiivsusnäitaja (175) neljas. Nurgaründaja Robert Juhnevici efektiivsus on 166 (5. koht). Lisaks on tema saldos sarja viiendat resultaati märkiv 39 ässpallingut. Veel kõrgemal on Leedu võistkonna sidemängija Dmitri Šlomin, kes lõi 49 otsepunkti ja sai kolmanda koha.

Just vastaste sidemängija teenib ohtralt kiidusõnu ka Rakvere lootsilt Urmas Talilt. „Tema teeb Vilniusel mängu ära ja aitab ründajad väga headele positsioonidele. Kokkuvõttes on tulemas võrdsete lahing, kus otsustavaks saab sidemängijate duell,” lisas ta.

Tasavägisust näitasid ka põhiturniiri mängud, kus Rakvere võitis Jõhvis peetud matši 3:1, ent kaotas Leedus 2:3. Eestis toimunud kohtumises hiilgas Põlluäär, kes tõi 26 punkti koguni 72,7-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures. Nurgaründaja Tanel Uusküla lisas 16. Teise ringi matšis tema aga ei mänginud ja Põlluäär küündis ainsana kahekohalise punktisummani (21). Tõsiselt jäid hätta ülejäänud nurgaründajad. Andris Õunpuu lõi 13 tõstest punktiks kaks, Kevin Saar 19st kuus ja Kristjan Jürima 21st kuus. Kolmiku näitaja seega 26,4 protsenti.

„Hooaja alguses ei oleks ma julgenud pakkuda, et Vilnius suudab nii kõrgele tõusta. Põhiturniiri neljandat kohta aga niisama ei saa, võistkonnas on kvaliteeti küll. Meie peame lõpetama iseendaga võitlemise. Olulised pole individuaalsed numbrid, vaid võistkondlik tegutsemine,” sõnas Tali algava seeria kohta.