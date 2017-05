TÄNA: Eesti võrkpallikoondis läheb Venemaa vastu imet püüdma

Pinged on lakke kruvitud. Maailmameistrivõistluste valikturniir Tallinnas on jõudnud kõige kaalukamasse faasi. Eesti ja Venemaa heitlevad täna alagrupi võidu ning MM-finaalturniiri otsepääsme eest, seda algusega kell 20.30. Delfi kajastab sündmusi otseblogi vahendusel.

Eesti meeskond pole veel vääratanud, idanaaber samuti. Nädala eest kohtuti omavahel kontrollmängus, siis näitas Venemaa klassi ning võitis 3:0 (22, 20, 21). Aga see pole päris lootusetu taseme vahe.

„Oleme MM-ile lähemal, kui kunagi varem. Venemaa vastu on eesmärk mängu nautida ja mängida igat punkti, nagu see oleks kohtumise viimane ning tõmmata publik endaga kaasa,” rääkis rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal, kes peab täna koondisekarjääri veerandtuhandenda kohtumise. „Kui suudame ise serviga survet hoida ja oma head õnnestumised kaitses ära realiseerida ning rünnakul meeles pidada, et vastas on kolmemeetrised mehed ning sellest lähtuvalt hoida rünnakul kõrgust ja üritada palle kätest välja mängida, siis on kõik hästi,” analüüsis Toobal.

Nurgaründaja Andrus Raadik lisas: „Läheme võitlema ja võitma, kes iganes vastas on. Mine tea, äkki oleme geimi lõpus punkt-punktis ja Olku (Oliver Venno) lööb kolm ässa ja olemegi võitnud,” sõnas klubihooajal Soome põhiturniiri uue punktirekordi püstitanud mängumees.

Venemaa nelja olümpiavõitjaga meeskond pole peatreener Šergei Šljapnikovi sõnul praegu siiski parimas kehalises ega emotsionaalses vormis. Nad polevat veel kosunud oma Superliiga, eurokarikavõistluste jm mängudest, vaja on parandada üksteisemõistmist platsil, sisse töötada taktikalised skeemid jms.

"Lootsime toimima panna klubis välja kujunenud sidemed – näiteks kolmik Butko-Volvitš-Mihhailov. Aga kui selgus, et Butko jääb jalatrauma tõttu eemale, pöördusime abipalvega teise sidemängija Grankini poole, kuigi temaga oli kokku lepitud, et ta Tallinna ei tule. Grankinile võlgnen tänu – ta tuli. Ka teine kolmik ei mängi harjumuspärases rivistuses – jällegi tervislikel põhjustel," vahendab volley.ee Šljapnikovi juttu väljaandest Sport-Ekspress.

Venemaa koondise peatreeneril teeb kõige rohkem muret siiski libero tase: "Vigastuse kiuste mängivat Jermakovi ootame ikkagi platsile, sest ta on meie põhilibero. Martõnjuk ja Zelenkov ei ole selle rolli tarvis veel küpsed, nad ei oma piisavalt rahvusvaheliste mängude kogemusi. Servi vastuvõtuga olime natuke hädas mängus nii Montenegro kui Rumeeniaga. Nurgaründajate Berežko, Kljuka, Iljinõhhi ja Volkovi tase on meil kõrge. Mihhailovil pole konkurente diagonaalis. Temporündajana tunneb ennast suurepäraselt Volvitš, loodan, et alt ei vea ka noored Vlassov, Kurkajev ja Lihhošerstov."