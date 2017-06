TÄNA DELFI TV-s: Tartu Raekoja platsil stardib kodune rannavolle karikasari

Juba sel nädalavahetusel ehk 10.-11. juunil stardib Tartu Raekoja platsil kodune tugevaim rannavõrkpalli sari, mis sel hooajal koosneb kuuest etapist. Delfi TV vahendab kõikidest etappidest otsepilti, Tartu etapi otsustavad mängud jõuavad huvilisteni pühapäeval vahemikus 13:30-18:30.

Traditsiooniliste olijate ehk Kuressaare, Pärnu, Tartu ja Võru kõrval võõrustavad sarja algaval suvel uute tulijatena Paide ja Võsu. Eestimaa südamesse jõuab rannavolle karikasari 15.-16. juulil, mil seal peetakse Värska Vesi Cup, kaks nädalat hiljem toimub Võsu Rannafesti raames Sportlandi Rannakuninga ja Rannakuninganna nime kandev etapp. Hooaja viimane etapp 4.-5. augustil Kuressaares toimuv TradeHouse Cup on selgi korral ühtlasi Eesti meistrivõistlusteks. Küll on muudatus selles, et kui varem toimusid Eesti meistrivõistlused naistele ja meestele eraldi nädalavahetustel, siis sel korral selguvad mõlemad tšempionid korraga.

Eesti Võrkpalli Liidu rannavõrkpalli projektijuhi Urmas Piigi sõnul puudutavad algava hooaja suuremad muudatused just naiste turniire. „Kui varem mängisid naised vaid pühapäeval, siis tänavusest on ka nende turniir kahepäevane. Samuti on esmakordselt ka naiste esikolmikule välja pandud auhinnafond,” rääkis Piik.

Muudatus on ka sarja punktisüsteemis. Kui varem oli kõigil etappidel teenitud punktidel võrdne kaal, siis tänavu on Eesti meistrivõistluste punktide koefitsendiks 1,5. „Sellega soovime Eesti meistrivõistlusi veelgi rohkem väärtustada ja hoida lõpuni põnevust ka sarja üldvõidu nimel, mille parimad teenivad tänavu eraldi karika ja auhinnad,” sõnas Piik. Rannavõrkpalli üldise populaarsuse suurendamiseks toimub nii Kuressaare, Pärnu, Tartu kui Võru etappide teisel päeval ka harrastajatele mõeldud turniir. „Kõige suurem ja rannavolle sõpradele parim uuendus on aga see, et koostöös Delfiga toimuvad kõigilt etappidelt vähemalt alates poolfinaalmatšidest otseülekanded,” lausus Piik.

Kodune rannavolle hooaeg kulmineerub rahvusvahelise turniiriga, kui 19.-20. augustil võõrustab Pärnu rand Ida-Euroopa Võrkpalli Assotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistluste etappi ja noorte Kontinentaalkarikasarja.

Rannavolle karikasarja ametlik meediapartner on Delfi, joogipartner Värska Vesi ja transpordipartner DSV.

Rannavolle Karikasari 2017 kalender:

10.-11.06 Premium 7 Cup – Tartu Raekoja plats

17.-18.06 Danpower Cup – Võru Tamula järv

8.-9.07 Nathan Cup – Pärnu rand

15.-16.07 Värska Vesi Cup – Paide keskväljak

29.07 Sportlandi Rannakuningas ja rannakuninganna – Võsu (Rannafest)

4.-5.08 TradeHouse Cup – Kuressaare Keskväljak (Eesti meistrivõistlused)

19.-20.08 McDavid Cup – Pärnu rand (EEVZA ja noorte Kontinentaalkarikas)