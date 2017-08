TÄNA DELFI TV-s: Rannavolle tippturniiril Pärnus selguvad medalivõitjad

Pärnu rannas toimuval Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) osavõistlusel rannavolles alustatakse täna veerandfinaalidega. Alates 12.30-st, kui stardivad poolfinaalid, saab võistlustele otsepildis kaasa elada Delfi TV vahendusel.

EEVZA osavõistluse alagrupifaasi läbisid täiseduga Kusti Nõlvak ja Mart Tiisaar. „Avapäeva mängupildiga võib rahule jääda küll. Nii tugeva tuulega mängides on meil läinud mõlemat pidi, ent täna (eile - toim.) leidsime oma nõksud ja suutsime tuult paremini ära kasutada kui vastased. Rannavõrkpallis on ülioluline oskus oludega kohaneda ja see on väga hea ja positiivne, et Pärnus tuulega nii hästi hakkama saime,” rääkis Tiisaar.

Täna kell 9.50 jätkub turniir nende jaoks veerandfinaalkohtumisega, kus meie paari vastasteks on venelased Anton Safonov ja Anton Sarajev. Rohkem eestlasi kaheksa parema hulka ei jõudnud (Tulemused ja turniiritabel).