TÄNA | Credit24 Meistriliiga: favoriidid alustavad jahti Final Fouri kohtadele

Neljapäeval toimub Credit24 Meistriliigas kolm veerandfinaali avamängu, kui oma püüdlusi Saaremaal toimuvale Final Four´ile pääsemiseks alustavad Saaremaa VK, Pärnu VK, Bigbank Tartu, RTU/Robežsardze, Jelgava Biolars ning Rakvere VK. Üks mäng peeti kolmapäeval, kui Selver Tallinn jäi kodusaalis 2:3 alla Jekabpilsi Lušile.

Veerandfinaalpaarid moodustusid vastavalt põhiturniiri kohtadele: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4 . vs 5. Veerandfinaalide paarid: Saaremaa VK vs Jelgava Biolaras; Pärnu VK vs RTU/Robežsardze; Bigbank Tartu vs Rakvere VK; Jekabpilsi Luši vs Selver Tallinn. Poolfinaali jõudmiseks tuleb võita kaks mängu.

Põhiturniiri esimesel kohal lõpetanud Saaremaa peatreener Urmas Tali sõnas tähtsa seeria eel, et vastasest on hea pilt olemas. "Põhiturniiri viimane mäng Jelgava vastu oli heaks "infovahetuseks" mõlemale võistkonnale. Nagu geimipunktid selles kohtumises näitasid, ei saa nende vastu Lätis endale kergeid momente lubada, vaid peab suutma ise kõiki olukordi kontrollida. Sellise plaaniga läheme ka esimesele veerandfinaalmängule vastu," kommenteeris juhendaja.

Saaremaa ja Jelgava paari avamäng Lätis algab kell 20.00, teine mäng peetakse laupäeval kell 17.00 Kuressaares.

Põhiturniiril Saaremaale vaid ühe punktiga alla jäänud Pärnu VK läheb veerandfinaalis kokku RTU/Robežsardzega. Avo Keele sõnul on sellises hooaja faasis oluline ainult võit. "RTU-l on võrreldes meie viimase omavahelise mänguga lisandunud vigastuspausilt kaks mängumeest. Alanud on mängud, kus peab võitma, kui tahame medalite jagamisel osaleda. Esimene eesmärk on pääseda seeriast edasi Final Fouri ja vahet ei ole, kas selleks läheb vaja kaks või kolm mängu. Hetkel on meeskond terve ja normaalses mänguvormis," sõnastas peatreener eesmärgi.

Avakohtumine peetakse neljapäeval Pärnus kell 19.00, teine kohtumine toimub Riias laupäeval kell 14.00.

Kolmandas paaris lähevad vastamisi kaks Eesti klubi, põhihooaja kolmas meeskond Bigbank Tartu ning kuuendana play-offi pääsenud tiitlikaitsja Rakvere VK. Bigbank Tartu peatreener Oliver Lüütsepp teab vastase nõrku ja tugevaid külgi ja seda, kellele erilist tähelepanu tuleb pöörata. "Oleme püsinud terved ning treeningud on sujunud hästi. Tahame olla igas elemendis võistkondlikult natuke paremad kui Rakvere ja seeläbi lõpptulemuses edukamad. Rakvere on viimasel ajal maadelnud vigastustega, aga "raudmees" Andris Õunpuu on püsinud terve ja võistkonda vedanud. Kindlasti peame temale palju tähelepanu pöörama ja püüdma korrektse blokiga tema mänguindu vähendada. Teine tähtis mees on Siim Ennemuist, kes on suurte play-offi kogemustega ja tark mängumees. Eks mängu käik näitab, kas peame tegelema peamiselt nende kahe mehega või kerkib seal keegi teine esile, igal juhul oleme häälestunud ja võitluseks valmis," kinnitas Lüütsepp.

Rakvere juhendaja Andres Toode loodab hiljutistele vigastustele vaatamata meeskonnast parima välja pigistada ja edasi pääseda. "Loodame, et same mängida põhikoosseisuga. Meestel on hirmus tahtmine edasi jõuda. Kergelt ei tule siin midagi. Treenime täpselt Tartu vastu mängimise elementidega," rääkis Toode seeria eel.

Esimene matš toimub neljapäeval kell 19.00 Rakveres ja teine mäng laupäeval kell 20.00 Tartus.

Vajadusel toimuvad kõigis paarides kolmandad mängud 18. märtsil. Nelja parema meeskonna osalusel peetav Final Four toimub 23.-24. märtsil Kuressaares.