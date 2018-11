Täna algab võrkpalli klubide MM, millega on esmakordselt seotud ka kaks eestlast

Klubide MM toimub ühes riigis ning sellest saavad osa kaheksa klubi: Aasia, Aafrika, Euroopa ja Lõuna-Ameerika meistrid, lisaks on üks tiim Põhja-Ameerikast, üks korraldajariigist ning kaks klubi on turniirile pääsenud wild card'iga.

Turniiri kaks suursoosikut - Kaasani Zenit ja itaallaste Civitanova Marche Lube - kuuluvad ühte alagruppi Renee Teppani tööandja Belchatowiga, lisaks on selles grupis ka venelaste Novõi Urengoi Fakel.

Teises alagrupis on Asseco Resovia vastasteks Aasia meistrist Iraani klubi Ardakani Khatam, Lõuna-Ameerika tšempion Sada Cruzeiro (Brasiilia) ning Renee Teppani endine tööandja Trentino (Itaalia).

Hoolimata sellest, et hooaega on Poola kõrgliigas alustatud kaheksa kaotuse ja vaid ühe võiduga, on Rzeszowi peatreener Cretu turniiri suhtes lootusrikas - mängitakse ju kodupubliku ees. "Anname endast kõik, et fännidele parimat võrkpalli näidata. Iga kord, kui siia saali tulen, on tunne imeline, see annab mulle energiat ja emotsioone. Seetõttu ei tunne ma ka survet - see on nii minu kui mängijate jaoks motiveeriv. Teame, et fännid tahavad näha võitu, nii et anname endast kõik."

Täna alustab eestlaste klubidest esimesena Belchatow, kes kohtub 18.30 Lubega, Rzeszow läheb kell 21.30 vastamisi Sada Cruzeiroga.

