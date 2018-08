Täna 50 aastat tagasi: Moskvas armeed raputamas

Tallinn Kalev võitis Moskva Armee Keskspordiklubi 3:0, millega kindlustas endale NSV Liidu meistri kuldmedali, kirjutab volley.ee. Teiseks jäi favoriidiks peetud Kasahstani, pronksile Läti meeskond, kes ka tiitlit himustas. Järgnesid Aserbaidžaani, kolm Ukraina ja neli Vene Föderatsioooni ja Valgevene eliitklubi.

Mängu Moskvas näitas Kesktelevisioon, kalevlaste ilusat esitust jälginud moskvalased otsustasid ümber ja asusid kalevlasi toetama. Valitud mänguviis, mis loendamatul hulgal moskvalaste südameid soojendas, kinnistab uskumatu lõpptulemuse – Kalev on võitnud kaksteist mängu järjest ja nüüd tuleb kolmeteistkümnes.

Ja ka see pole kõik, meistrivõistluste 14. võidu saab Kalev juba oma kodus, armsal Tõnismäe platsil. Publik on roninud katustele, puu otsa, rääkimata tribüünist, kuhu on tunde varem kohad sisse võetud. Külg tihedalt vastu külge.

Meistrid külvatakse üle kingitustega, paremad neist saavad tasuta korteri. Küllakutseid sajab nagu sügislehti. Enneolematu võidu eest ka tasutakse enneolematult. See oli täna viiskümmned aastat tagasi.