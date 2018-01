Tammemaa krooniti Belgia karikavõitjaks, Raadik ja Täht särasid

Uue aasta esimene nädal kulges meie piiri taga pallivate võrkpallurite jaoks edukalt. Timo Tammemaa krooniti Belgia karikavõitjaks, Renee Teppan ja Trentino jätkavad Itaalias vägevat võiduseeriat ja Soomes säravad Kertu Laak ning Andrus Raadik. Heade esitustega said hakkama veel mitu eestlast.

Belgias peeti nädalavahetusel karikavõistluste finaal, kus Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko said 3:2 (28:26; 21:25; 25:16; 21:25; 15:13) võidu Aalsti Lindemansi üle, kirjutab volley.ee. Eesti koondise temporündaja tõi 10 punkti. Poolfinaalis alistati 3:2 Roeselaare Knack, ka selles mängus tõi Tammemaa 10 punkti.

Itaalia meistriliigas tõi Renee Teppan samuti 10 punkti (+1) ja aitas Trentino Diateci 3:1 (25:18; 22:25; 25:29; 25:20) võiduni Ravenna meeskonna üle. See oli Trentinole juba üheksas järjestikune võit. Nädala keskel peetud mängus saadi 3:0 (25:14; 27:25; 25:17) Padovast, selles kohtumises tõi Eesti rahvusmeeskonna diagonaalründaja 9 punkti (+1). Liigatabelis on Trentino tõusnud neljandaks.

Itaalia naiste meistriliigas aitas Anna Kajalina Ravenna Olimpia 3:2 (23:25; 25:23; 20:25; 25:23; 15:8) võidule Montecchio üle. Kajalina arvele kogunes 15 punkti (+9). Liigatabelis on Ravenna üheksas.

Türgis jätkab võidusoonel Oliver Venno, kes tõi Ankara Maliye Piyango eest 9 punkti (+8) ning meeskond alistas 3:0 (25:15; 25:17; 25:14) Torul Gencliki. Türgi liigas on Maliye Piyango kuuendal kohal. Türgi naiste esiliigas said Kadi Kullerkann ja Yesil Bayramic 2:3 (25:22; 20:25; 15:25; 25:18; 15:17) kaotuse Bahcelievler Voleybolilt. Liigatabelis ollakse 12. positsioonil.

Prantsusmaa naiste meistriliigas olid vastamisi Liis Kullerkannu ja Kristiine Miileni koduklubid. Kullerkann ja Pariisi St-Cloud said St Raphaelilt 2:3 (24:26; 25:22; 22:25; 25:22; 17:19) kaotuse. Eestlanna tõi 6 punkti (+3), Miilen seekord kaasa ei teinud. Liigatabelis on St-Cloud viies ja St Raphael kuues.

Prantsusmaa meeste meistriliigas said neljast seal pallivast eestlasest võidurõõmu tunda kaks. Ardo Kreegi 8 punkti (+1) aitasid Pariisi Volley 3:1 (25:22; 18:25; 25:19; 25:18) võidule Chaumont´i üle. Andri Aganits ja Montpellier olid 3:1 (22:25; 25:20; 25:19; 25:18) paremad Kert Toobalist ja Rennes Volleyst. Mõlemad eestlased tegid kaasa kogu kohtumise, Aganits panustas võitu 8 punkti (+6), Toobal tõi sidemängija ülesannetele lisaks ka 4 punkti. Kaotusega pidi leppima ka Martti Juhkami, kelle tööandja Tourcoing kaotas 2:3 (13:25; 22:25; 25:22; 25:21; 16:18) Setele. Juhkami osales kahes esimeses geimis ja tõi 5 punkti (+1). Nädala keskel kindlustas Tourcoing aga pääsu Prantsusmaa karikavõistluste poolfinaali, kus kohtutakse 6. veebruaril Poitiersiga. Liigatabelis on Pariisi Volley liidrikohal, Tourcoing viies, Montpellier kuues ja Rennes 11.

Soomes pidid Andrus Raadik ja Pielaveden Sampo tunnistama Sastamala VaLePa 3:2 (25:22; 22:25; 25:21; 23:25; 15:10) paremust. Raadik oli oma tavapärasel heal tasemel, tuues 18 punkti (+3). Liigatabelis on Sampo kolmas. Lisaks peeti Soomes karikavõistluste otsustavad mängud, kus Sampo kaotas poolfinaalis Loimaa Hurrikaanile 2:3 (25:20; 18:25; 25:21; 18:25; 16:18). Raadik oli kohtumises oma meeskonna edukaim 23 punktiga (+9). Karikavõitjaks krooniti lõpuks Sastamala.

Soome naiste meistriliigas said aasta lõpus Eesti parimaks naisvõrkpalluriks valitud Kertu Laak ja Salo LP Viesti kirja 3:0 (25:17; 25:21; 25:7) võidu LP Kangasala üle. Laak tõi võitjate parimana 17 punkti (+12). Liigatabelis on Salo teisel kohal. Naiste karikavõistlustel jõudis Salo poolfinaali, kus jäädi aga 1:3 (25:20; 22:25; 22:25; 20:25) alla HPK-le. Laak oli selleski kohtumises naiskonna parim, tuues 20 punkti (+8). Karikavõitjaks krooniti HPK.

Poola liigas sai Keith Puparti ja Robert Tähe koduklubi Lubini Cuprum kirja 3:1 (20:25; 25:23; 25:11; 25:19) võidu MKS Będzini üle. Mõnda aega vigastusega hädas olnud Täht on oma vormi leidmas ja tõi Lubini resultatiivseimana 18 punkti (+8), Pupart lisas 6 punkti (+1). Liigatabelis on Lubin kaheksas. Poola naiste esiliigas kaotasid Julija Mõnnakmäe ja Solna Wileiczka 1:3 (18:25; 25:23; 23:25; 22:25). Liigatabelis hoitakse neljandat kohta.

Tšehhi meistriliigas alistasid Henri Treial ning CEZ Karlovarsko 3:2 (22:25; 25:21; 26:24; 21:25; 15:7) Dukla Libereci. Treialilt taas võimas esitus – tempomehe arvele kogunes 17 punkti (+14; sh 5 blokki), millega ta oli meeskonna resultatiivsuselt teine mängija. Liigatabelis hoitakse neljandat kohta.

Šveitsi meeste meistrisarjas alustas Kristo Kollo ja peatreener Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerd Volley uut aastat 0:3 (27:29; 20:25; 21:25) kaotusega Näfelsi Biogas Volleyle. Liigatabelis on eestlaste tööandja neljas.

Šveitsi naiste meistriliigas said Anu Ennok ja Pfeffingneni Sm`Aesch 1:3 (25:19; 18:25; 19:25; 22:25) kaotuse tabeliliidrilt Zürichi Volerolt. Nette Peit ja Könizi Edelline olid aga 3:0 (25:20; 25:20; 25:23) üle VBC Cheseaux´ naiskonnast. Liigatabelis on Pfeffingnen teine, Köniz seitsmes. Šveitsi naiste meistriliiga B-divisjonis said Merlin Hurt ja VBC Aadorf kirja 3:0 (25:15; 25:21; 25:20) võidu VBC Züri Unterlandi üle ja hoiavad liigatabelis 3.-4. kohta. Eestlanna panustas võidumängu 7 punkti. Neli esimest pääsevad play-offi ja Aadorfil on veel põhiturniiril jäänud pidada kaks kohtumist.

Portugali meistriliigas kaotasid Robert Viiber ja AJ Fonte Bastardo 2:3 (25:18; 22:25; 25:22; 17:25; 13:15) SC Caldas/Aki D'el Marile. Nädala teises mängus saadi 3:0 (25:23; 25:17; 25:17) jagu Mamedest. Liigatabelis on Fonte Bastardo neljas.