Tammemaa ja Puparti koduklubi sai Meistrite liigas kaotuse

Tammemaa tegi suurepärase mängu, tuues Maaseikile 15 punkti (+9), Pupart osales episoodiliselt ja tõi 4 silma (+2). Pärast tänast on Maaseikil veel pidada üks alagrupimäng, kui 27. veebruaril kohtutakse Gdanski Trefliga.

Maaseik on D-alagrupis 6 punktiga kolmandal kohal, grupi liider on 9 punktiga Gdanski Trefl, Belchatowi Skral on teisena 7 punkti ja Berliinil neljandana 5 punkti.

Samuti D-alagrupis mängiv Renee Teppani koduklubi Belchatowi Skra läheb neljapäeval kell 19.00 vastamisi Gdanski Trefliga. Live-skoori näeb SIIT. Otsepilti näitab Volleyball.TV.

Igast alagrupist pääseb veerandfinaali iga alagrupi võitja ja kolm paremat teise koha meeskonda.