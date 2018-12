TalTechiga liitusid karikafinaali eel kaks Eesti koondislast

Eesti liigas teist ja Balti liigas neljandat kohta hoidva TalTechi peatreener Marko Mett kinnitas täna, et naiskonna rivistusse naaseb Eesti koondise 190-sentimeetrine diagonaalründaja Kadi Kullerkann, kes on hooaja keskel treeninud Prantsusmaa ja Šveitsi kõrgliigaklubide juures, kirjutab Võrkpall24.ee. Kullerkann on õigupoolest TalTechi esindanud tänavu vaid kahel korral, võidumängus Kaunase üle tõi ta 26 ja kaotusmängus Saaremaa vastu 16 punkti.

TalTechi teine märkimisväärne täiendus on 22-aastane Liisel Nelis, keda pole kodumaal mängimas nähtud juba aastaid. Kolmandat hooaega USA tugevaimas üliõpilasliigas palliv Nelis liitub TalTechiga üheks mänguks, sest pärast karikafinaali siirdub ta esmakordselt Eesti koondist aitama. Juba jaanuari keskel lendab ta aga tagasi Ühendriikidesse. Nurgaründaja positsioonil tegutseva Nelise jaoks on Kuressaare mängupaigana eriline koht, sest ainsa TalTechi mängijana asuvad tema juured just Saaremaal.

