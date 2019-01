TalTechi vastu 0:2 kaotusseisu jäänud Saaremaa sai raske võidu

Noortest mängumeestest koosnev TalTech alustas bravuurikalt, minnes juhtima 2:0, ent siis nende jaks rauges, Saaremaa peatreener Urmas Tali tegi vahetusi ja kolm järgmist geimi pööras enda kasuks Saaremaa.

Saaremaa resultatiivseimana tõi Eddie Rivera 18 punkti (+11), Harri Palmar lisas 15 punkti (+10), kirjutab volley.ee. Saaremaa vastuvõtt oli 55%, rünnak 44%, blokipunkte saadi 8 (4 blokki pani Palmar) ning servil löödi 5 ässa ja eksiti 13 pallingul. TalTechi poolel tegi järjekordse üle 30-punktilise mängu Mihkel Nuut, kelle arvele kogunes 31 punkti (+25), Valentin Kordas lisas 10 punkti (-3). TalTechi vastuvõtt oli 61%, rünnak 41%, blokipunkte teeniti 8, servil saadi punkte 9 ja eksiti 21 pallingul.

Liigatabelis on Saaremaal nüüd 33 punkti, mis annab Bigbank Tartu järel teise koha. TalTech asub 13 punktiga üheksandal positsioonil.

Ülejäänud kohtumised peetakse laupäeval ja pühapäeval, mil Eesti klubidest saab kodusaali eelist kasutada vaid Pärnu Võrkpalliklubi.

Laupäeval kell 17.00 võõrustab liigatabelis viiendal real asuv Pärnu VK kaheksanda koha tiimi Daugavpilsi Ülikooli. Pärnu meeskond saab mängule vastu minna hea emotsiooni pealt, sest neil on eelmisest nädalast all võit liiga liidri Bigbank Tartu üle. Pühapäeval võtab Pärnu mõõtu Jekabpilsi Lušilt, kohtumine Pärnu spordihoones algab kell 17.00. Jekabpils hoiab tabelis seitsmendat positsiooni ja punkte on neil Pärnust vähem vaid kaks.