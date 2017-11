Tallinna Selveri kapteni salapärane kadumine. Mis ikkagi juhtus?

Tähelepanelik võrkpallihuviline on märganud, et viies viimases Selveri mängus pole Lipp tiimi kuulunud, palle on kaaslastele söötnud 19-aastane Renet Vanker. Selgi nädalavahetusel, kui Selver lõi kodusaalis Leedu võistkondi, Raseiniaid 3 : 1 ja Šiauliaid 3 : 0. Kummaliseks läheb, kui küsida otse: kas Lipp jätkab Selveris? Otsest vastust ei saa treener Austris Stalsilt ega juhatuse liikmelt Lauri Kasperilt, aga nende jutust jääb mulje, et ei jätka.

Lugu on põnev nagu vana Eesti mängufilm „Mis juhtus Andres Lapeteusega?”. Reedene kontrollkõne ja konkreetne küsimus: kas Lipp nädalavahetusel mängib? Lipp: mängin, kui treener platsile paneb. Kasper: ei mängi, šanss on Vankeril. Niisiis seame pühapäeval sammud halli. Lippu pole ei platsil, vahetusmeeste alas ega tribüünil.