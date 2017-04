Tallinna Selver sai uudise, mida mitte kuidagi poleks tahtnud kuulda

Eilses esimeses Eesti meeste võrkpalli meistrivõistluste finaalis hüppeliigest vigastanud temporündaja Siim Ennemuisti jaoks on hooaeg läbi.

Teises geimis blokki hüpates maandus Ennemuist kaaslase jalale ning ta tuli platsilt ära kanda. „Vaatasin hiljem kodus olukorra järelvaatamises läbi - päris vastik vaatamine oli! Röntgen näitas, et katki midagi ei ole. Aga siiski on sidemete osaline rebend ja selle hooajaga on kõik,“ lausus Ennemuist. „Loodan väga, et poisid saavad ka minuta hakkama ja võtavad selle seeria ära. Muidugi on mul valus nii füüsiliselt kui ka vaimselt, et sellest seeriast eemale jään.“

Eile asendas Ennemuisti Reimo Rannar, kes kogus mängu lõpuks 5 punkti. Kuigi Ennemuist on siiani sel positsioonil olnud Selveri silmapaistvaim võrkpallur, saavad ka Rannar ja Mihkel Tanila ülesannetega hakkama. Mulluses finaalseerias mängisid just nemad Pärnu keskründajad üle. Samas vangerdamisruum ja vahetusvõimalus Selveril edaspidi puudub, sest rohkem kogenud keskblokeerijaid meeskonnas pole. Pärast Ennemuisti vigastust edutatakse meeskonda ilmselt 17aastane Mihkel Varblane.

Ennemuist tegi Selveri särgis igati hea hooaja. Ta tõi põhihooajal 209 punkti, tõstete realiseerimisprotsent oli koguni 54. Kokku pani ta 74 blokki, olles selles vallas liigas neljas mees ja parim eestlane. „Täitsa tipp-topp hooaeg. Jäin hooajaga rahule, meeldis, mida me treeningul tegime,“ võttis 27aastane saarlane hooaja kokku.

Ennemuisti leping Selveriga lõppeb ja Iris Fiberis insenerina töötav mees pole kindel, kas ta üldse jätkab sel tasemel võrkpalli mängimist: „Võib-olla on aeg elus ka muid asju teha. Olen Eesti liigas pikalt mänginud, kõik on hakanud korduma, on tekkinud sügav rutiin. Paigalseis on tagasiminek, olen justkui sama ringi peal. Eks näis.“

Selver võitis Tartu Bigbanki avamängus 3:2, nelja võiduni mängitava seeria järgmine kohtumine peetakse kolmapäeval Tartus.





Siim Ennemuisti (nr 10) õnnetus. Foto: Karli Saul





