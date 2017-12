Tallinna Selver pikendas võiduseeria kümnemänguliseks

Võrkpall Saarema vs Selver

Credit24 Meistriliiga mängude nädalavahetus algas seekord juba reedel, kui Selver Tallinn kohtus Järvamaa Võrkpalliklubiga. 3:0 (25:23; 25:18; 25:16) võitu võttis pealinna klubi.

See oli Selveri meeskonnale ühtlasi kümnes järjestikune võit liigas, punkte on neil nüüd koos 32 ja sellega hoitakse Saaremaa VK (34 punkti) ja Pärnu VK (33 punkti) järel kolmandat kohta, kirjutab volley.ee. Tabeli eesotsas on seis seega üsna põnev. Järvamaa jätkab 11 punktiga tabeli 10. kohal.

Taavi Nõmmistu tõi võitjate poolel 17 punkti (+12), Oliver Orav lisas 10 punkti (+2). Järvamaa resultatiivseimaks kerkis 12 punkti toonud Michael Michelau. Selveri üleolek kajastus pea igas mänguelemendis: vastuvõtul oldi paremad 55,6% vs 42,9%, rünnakul 51,5% vs 34,5%. Blokiga teenis Selver 7 punkti, Järvamaa 5. Serviässasid lõi Selver 4, Järvamaa 6, vigu tegi Selver servil 9, Järvamaa 13.

Selver ja Järvamaa pääsevad nüüd ühtlasi pikemale mängupausile, sest liigamänge 2017. aastal neil enam pole ja karikasarjas langeti konkurentsist.