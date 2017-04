Tallinna Selver mängis tujutult tegutsenud Pärnu üle

Selver võitis avageimi 25:23, kaotas teise 23:25 ja võitis kaks viimast 25:21 ja 25:20. Diagonaalründaja Lincoln Williams tõi võitjatele 24 punkti (kasutegur +15), Karli Allik lisas 17 (+7) ja Rauno Tamme 16 (+8). Pärnu võistkonnal keegi vedajaks ei kerkinudki - Taavet Leppik, Aleksandrs Kudrjašov ja Edvarts Buivids tõid kõik 10 punkti.

"Täna mängisime nii, nagu Selver meil mängida lasi," tõdes Leppik. "Nende sidemängija Dmitri Dolgopolov mängis väga kindlalt ja nad said palju rünnata ühese bloki vastu. Täna ei olnud kiita ka meie vastuvõtt, juurde on panna igalt poolt."

Selveri juhendaja Rainer Vassiljev jäi mängupildiga enam-vähem rahule, veidi häiris teda servivigade suur arv - 20. "Võtame ühe mängu korraga. Kui mingi eelarvamusega järgmisele mängule minna, saaks kohe karistatud," ei kippunud ta võidumängu järel vastaseid alahindama.

Pärnu loots Avo Keel tõdes, et otsis terve kohtumise lahendust diagonaalründaja probleemile. Sel positsioonil alustas Hindrek Pulk, kuid kuna pallid maha ei jäänud, asendas teda Buivids. Kui Keel ei jäänud rahule ka lätlase tegemisega, mängitas ta uuesti Pulka, siis veel korra Buividsit ja neljandas geimis hoopis Sander Rätsepat. "Numbrilist hinnet ma täna oma meeskonnale panna ei taha, aga võib panna sõnalise. Muidu tipp-topp mäng, aga rünnakul jäime pehmeks," võttis Keel kaotuse kokku. Selveri rünnakuprotsent oli 46, Pärnul kõigest 38.

Selver juhib kolme võiduni peetavat seeriat 1:0. Järgmine kohtumine selles paaris peetakse neljapäeval Pärnus.

Mullu olid samad meeskonnad finaalis, toona jäi pealinna võistkond peale 4:3. Tänavu on sott 2 : 2, Selver võitis mõlemad põhiturniiri matšid, kogenud Avo Keele juhtimisel tegutseval Pärnul õnnestus võita aga mõlemad tähtsamad mängud – karikafinaal ja Balti liiga poolfinaal. Seeria mängitakse kolme võiduni, Delfi on täna Audentese spordihallis kohal ja hoiab lugejad sündmustega kursis. Teises poolfinaalis kohtuvad Tartu Bigbank ja Rakvere VK.

Märt Roosna: Selver võitis neljanda geimi 25:20, mängu 3:1 ja juhib seeriat 1:0.

Märt Roosna: Williamsi rünnaku järel juhib Selver 23:19.

Märt Roosna: Selver juhib 21:17.

Märt Roosna: Selver juhib 16:13, mängu võidust lahutab vaid 9 punkti. Avo Keel pani nüüd hoopis Rätsepa diagonaalründaja kohale, see on ta viimane õlekõrs.

Märt Roosna: Toimunud on pööre: ühtäkki on Pärnu mängu jooksma saanud ja juhib 12:10. Tundub, et need võistkonnad tahavad omavahel alati viis geimi pidada!

Märt Roosna: Selver jätkab kindlamini ja juhib 8:5. Pärnul justkui polekski vasturohtu. Kummaline, et platsil pole käinud Sander Rätsep.

Märt Roosna: Karli Allik on tõusnud 15 punktiga (kasutegur +8) üleväljameheks.

Märt Roosna: Selver võidab geimi 25:21 ja juhib 2:1.

Märt Roosna: Pärnu nõelus tänu Kudrjašovsi servidele vahe kinni, kuid seejärel lõi Pulk blokki ja auti ning Selver juhib 21:18. Buivids tuleb jälle Pulga asemele.

Märt Roosna: Selver juhib 16:13 ja vähemalt esialgu tundub, et Rainer Vassiljevil on kõik kontrolli all.

Märt Roosna: Pärnu taga 12:14, Keel proovib uuesti õnne Pulgaga, kes vahetab eksima kippunud Buividsi välja.

Märt Roosna: Selver rebib ette 11:6.

Märt Roosna: Kolmandat geimi läheb Selver juhtima 8:6. Lisaks Williamsile on hoo sisse saanud Allik ja Tamme - rünnakukoormus on jagunenud ühtlasemalt.

Märt Roosna: Selver päästis kaks geimpalli, kuid Pärnu sai oma tahtmise - 25:23. Seis viigis 1:1.

Märt Roosna: Allik vähendab Selveri kaotusseisu 21:23-le.

Märt Roosna: Pärnu edu 21:18.

Märt Roosna: Pärnu edu 16:14. Avo Keele meeskonnas pole endiselt tekkinud vedajat. Buivids tuli Pulga asemel hästi sisse ja võiks selle rolli täita.

Märt Roosna: Pärnu läheb teist geimi Markkus Keele serviässa järel juhtima 8:7.

Märt Roosna: Selver mängib geimi lõppu kindlamalt ja Karli Allik lööb palli maha seisuks 25:23. Selver juhib 1:0. Lincoln Williams on toonud juba kaheksa punkti.

Märt Roosna: Tamme serviäss viib Selveri ette 22:21.

Märt Roosna: Viik 19:19. Avo Keel vahetab Hindrek Pulga asemel sisse Edvarts Buividsa, kes Pärnu ette viib 20:19.

Märt Roosna: Pärnu juhib 16:14. Kusjuures meeskonna rünnakute realiseerimisprotsent on 22!

Märt Roosna: Selveri sidemängija Dmitri Dolgopolovi rünnak viigistab seisu 12:12-le. Mäng on siiani olnud mõlemalt poolt äärmiselt vigaderohke - eksimusi on olnud rohkem kui õnnestumisi. Suur küsimärk on Hindrek Pulk - siiani on ta kaheksast rünnakust maha jäänud vaid üks. Kas mees saab ennast käima?

Märt Roosna: Pärnu juhib 8:5. Selveri algus on olnud närvilisem, Rauno Tamme kaks järjestikust eksimust rünnakul andsid vastastele edu.

Märt Roosna: Tere, head võrkpallihuvilised! Mäng on kohe algamas.