Tali: treenerite suhted on liigagi konkureerivad

Urmas Talil ja Rakvere meeskonnal on pärast Balti liiga võitu kõik pinged maas. Eesti meistrivõistlused on puhas magustoit.

Rakverel ja Pärnul on üks karikas kapis, Tartu Bigbanki ja Tallinna Selveri hooaja päästaks meistritiitel.

Eesti meeste võrkpalli meistrivõistluste poolfinaalides toimuvad Balti liiga finaalturniiri kordusetendused: pühapäeval võõrustab Tallinna Selver Pärnut, päev hiljem alustavad kolme võiduni peetavat seeriat Rakvere ja Tartu. Eesti mõistes suure eelarve ja korraliku komplekteeritusega Bigbankil ja Selveril on selg vastu seina. Balti liigas triumfeerinud Rakvere hooaeg on niigi ületanud kõiki ootusi, Pärnu on mänginud kahes finaalis ja tuli karikasarjas esimeseks.