Rakvere võrkpalliklubi triumf oli Balti liiga ajaloo suurim üllatus. Võidu peaarhitekt Urmas Tali (47) varises pärast Pärnu 3 : 2 võitmist põrandale. Miks?

„Miks peaks sellisel hetkel emotsioone tagasi hoidma? Muidugi läks silm märjaks. Mõnel läheb karjäär otse üles, mina olen kõik põrgud läbi käinud ja tagasi tulnud! Ei saa öelda, et minuga käivad käsikäes karikad ja medalid, ebaõnnestunud hooaegu on olnud rohkem kui tiitleid,” kostab treener, kelle elutee on teinud põnevaid käänakuid.

Poisikesena proovis Tali Võrus maadlust, ujumist, kergejõustikku ja isegi suusahüppeid. „Ronisin torni, aga ei julgenud hüpata, tulin selg ees tagasi,” meenutab ta nurjunud mägikotka karjääri muheldes. Taivo Rohtmaa käe all sai selgeks võrkpalli algtõed, kuid kõrgele tasemele ei küündinud. 183 sentimeetrit polnud piisav kasv, TSIK-i Tali õppima minna ei soovinud. Astus pärast keskkooli hoopis Tartu ülikooli kehakultuuri tudeerima, ent diplom jäi saamata. „Kõik ülejäänud kursused sain tehtud, aga psühholoogiat mitte. Meil oli õppejõud Silvi Ojaga „isiksuste lõhenemine”. Kui olid talle alguses hammaste vahele jäänud, võisid pükstest välja hüpata, aga armu ei tulnud.”