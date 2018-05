Tali jätkab Saaremaa Võrkpalliklubis, ühe kohaliku mehega löödi samuti käed

Saaremaa Võrkpalliklubi jätkab koostööd senise peatreeneri Urmas Taliga. Tali tüüris meeskonna möödunud hooajal kolme tiitlini ja klubi soovib samalt kohalt jätkata.

“Ka Saaremaa publik on peatreeneri hästi vastu võtnud ja ka Urmasele endale siin meeldib. Lisaks võrkpallile saab ta siin oma suurt golfikirge rahulda. Nimelt on ta astunud lausa kohaliku golfiklubi liikmeks ja sisustab oma vaba aega aktiivselt,“ kirjutas Saaremaa Võrkpalliklubi pressiteates.

Saaremaa võrkpalliklubi on käed löönud ka esimese saarlaasest mängumehe Johan Vahteriga. Mehe areng möödunud hooajal oli väga hea ja valituks osutus ta ka Eesti B-koondisesse.

Klubi eesmärgid ei ole uueks hooajaks väiksemad, kui möödunud hooajal. Kindlasti soovitakse kõikides kohalikes sarjades heidelda medalitele ja võimalusel kaitsta tiitleid. Klubi osaleb tuleval hooajal ka eurosarjas. Täpsemalt selguvad asjad kuu lõpus. Uuel hooajal loodab klubi teha kvaliteedis veel sammu edasi.

Saaremaa Võrkpalliklubi ambitsiooniks on pakkuda mängijatele igas mõttes kõige professionaalsemat klubi Baltikumis. Meeksonna mänedžeri Hannes Sepa sõnul on Eesti klubidel vaja astuda veel pikki samme, et jõuda Euroopa keskmikele lähemale.