Tali järjekordsest tiitlist: Keelel on seitse kella kodus riiulil, sellega võrreldes pole mul midagi

„Oi, mis võidurutiinist te räägite! Olen elus veel nii vähe teinud ja võitnud, et olen Avost (finaalis Saaremaale 2:3 alistunud Pärnu peatreener Avo Keel – M. R.) kindlasti ses suhtes näljasem. Avol on neid tiitleid nii palju, et 20 peal läheb lugemine sassi. Tal on kapi peal igaks nädalapäevaks oma käekell kapilt võtta (Balti liigas teenivad võitjad igal aastal just kella auhinnaks – M. R.). Mina olen oma karjääris nii vähe võitnud, et iga tiitel on kordades tähtsam kui Avo jaoks,” rääkis heatujuline Tali võidu järel.

Võitnud on temagi siiski juba päris palju: Tartu Pere Leivaga karika ja Eesti meistrivõistlused, Pärnuga karika, Rakverega (!) Balti liiga ja nüüd neli tiitlit Saaremaaga. Kokku seega kena kollektsioon, kaheksa trofeed. Keelel on tiitleid 22, viimati sai ta võidurõõmu maitsta just karikasarjas kaks aastat tagasi.

„Ülim nahaalsus muidugi Pärnu poolt, et julges sellise serviga siia tulla! Aga saime siiski minema kuidagi. Neljandas geimis võeti meilt pulgakomm suust ära, nagu Avo Keel kunagi ütles. Pealegi olid kaptenil (Siim Põlluäärel) jalad krampis ja viienda alguses läksid poistel ninad juba maha. Aga õnneks tegi sidemängija siis mõned head otsused ja saime blokist paar tähtsat punkti. Eneseusk tuli tagasi. Olime täna vastase jaoks kokkuvõttes mitmekülgsemad ja lõime otsustavad pallid maha.”

Kui Pärnu poolel tampis brasiillane Chizoba Neves Atu 28 punkti, siis saarlaste punktid jagunesid ühtlasemalt. „Meil pole ühtegi superstaari. Samuti rünnakul piisavat kõrgust. Pikkust vaadates võiksime olla väga hea (jalgpalli) Premium liiga võistkond. Peame tegema kiiruse ja meeskondlikkusega vastaste elu ebamugavaks. Täna õnnestus,” ütles Tali.