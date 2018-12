Tali hinnang Saaremaa eurohooajale: kokkuvõttes kõva neli – häbeneda pole midagi!

Challenge Cupi eelringis alistati Taani meister Gentofte (kodus võideti 3:0, võõrsil piisas edasipääsuks 2:3 kaotusest), põhiturniiril alistuti tugevale Prantsusmaa klubile Poitiers’i Stade Poitevinile 2:3 ja 0:3. Täna peetud korduskohtumises kaotati geimid 24:26, 22:25 ja 21:25.

„Eurosarja kokkuvõttes hindeks kõva neli,” võttis saarlaste juhendaja Urmas Tali meeskonna jaoks uudse kogemuse kokku. „Eelkõige on tähtis see, mis siit on kaasa võetud – suurem enesekindlus. Seda on koduliigas juba natuke näha olnud, see aitab rasketest olukordadest välja tulla. Neid euromänge peab oskama mängida. Lihtsalt täna ei jäänud maha löögid, mis meie oma liigas oleks jäänud. Aga häbeneda pole meil midagi! Numbrid olid täna küll 0:3, kuid seis oleks võinud olla ka veidi teistsugune.”

Kuidas tänase mängu kokku võtad? „Esimeses geimis oleks pidanud meie rünnakuresultatiivsus olema veidi parem, et see lõpp enda kasuks kallutada (Saaremaa eksis haruldaselt vähe, rünnakul mitte kordagi, servil vaid kaks korda, Poitiers’i vastavad numbrid olid 5 ja 5, kuid saarlaste rünnak oli 46%, vastastel 53% - M. R.). Teises hakkasid kogemused mängima. Kokkinakis tuli sisse, tegi ise ja tõi teistele kindlust. Kolmandas geimis me alla ei andnud, aga vastu ei saanud,” tõdes Tali, et kokkuvõttes oli Poitiers lihtsalt parem meeskond.