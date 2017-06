TÄISPIKKUSES JA FOTOD: Saksamaa kaotas Austriale, Eesti loputas Katarit ja astus Maailmaliiga finaalturniirile suure sammu lähemale

Eesti võrkpallikoondis jätkab mängudega Maailmaliigas. Täna võideti Kalevi spordihallis Katarit 3:0 ja kindlustati koht Maailmaliigas ka järgmiseks aastaks.

Eesti koondise üleolek eriilmelise Katari meeskonna üle oli ilmne. Geimides said vastased 16, 15 ja 20 punkti. Gheorghe Cretu kasutas täna algkoosseisus Kert Toobalit, Renee Teppanit, Robert Tähte, Kristo Kollot, Ardo Kreeki, Timo Tammemaad ja Rait Rikbergi. Teises geimis pääsesid platsile ka Mart Naaber ja Denis Losnikov.

"Lihtne võit, mis seal salata," tunnistas Teppan. "Olime algusest lõpuni keskendunud. Oli teada, et kui neilt tuju ära võtame, siis nii mõnigi mees langeb musta masendusse. Kolmas geim näitas, et kui ise peaga mõttestatult mängime, tuleb võit suhteliselt lihtsalt."

"Arvasin eelnevalt, et just Katar võib sel turniiril olla meie kõige kõvem vastane. Eks eelmine turniir Montenegros õpetas päris palju, kuidas tundmatutele vastaste vastu minna," lisas Täht.

Täht tõi 17 punkti (rünnak 78%!), Teppan 11, Tammemaa 10, Kollo 9, Kreek 7, Naaber ja Toobal 1. Katari resultatiivseim oli 7 punkti kogunud brasiillane Ribeiro Renan. Katari koondis on täielik rahvastepaabel: serblane, montenegrolane, bulgaarlane, somaallane jne. "Eks see selline multi-kulti väärtustel baseeruv üritus ole. Rahaliselt kindlasti päris hea võimalus ega need mehed rumalad ole," kommenteeris Teppan.

Kas võrkpallikoondis kiirustas, et saaksid rahulikult ka õhtust Eesti - Belgia vutimatši vaadata? "Tore, kui fännid jõuavad ka Belgia mängule. Ise me kohale ei lähe. Ei saagi minna, sest piletid välja müüdud, ilm vist ka veidi jahe. Aga teleri ees elame omadele kindlasti kaasa!" kostis Täht.

Kuna Kreeka kaotas täna Venezuelale 0:3, siis pole neil enam ka teoreetilist võimalust Eestist mööduda ning seega tagasid Sinilõvid igal juhul järgmiseks aastaks koha Maailma liigas.

Nelja mänguga on kogutud kolm võitu ja kõik võimalused tänavu Maailmaliiga kolmanda divisjoni finaalturniirile jõudmiseks on endiselt olemas. Tegelikult muutusid võimalused täna suuremaks, seni täiseduga liikunud tiimidel oli raskusi. Saksamaa kaotas Austriale 1:3, Hispaania võitis Mehhikot küll 3:2, kuid kaotas sellega ühe tabelipunkti.

Tuletame meelde, et esimese asjana võrreldakse võitude arvu, siis vaadatakse tabelipunkte. Eesti mängib homme Venezuelaga ja pühapäeval Kreekaga. Saksamaa kohtub Hispaania ja Mehhikoga, Hispaanial on lisaks mängimata Austriaga ning austerlastel mehhiklastega. Seega paratamatult keegi neist kolmest (Saksamaa, Hispaania ja Austria) saab tabelisse kaotuse.

Alagrupiturniiride põhjal pääseb Mehhikos toimuvale finaalturniirile kolm esimest, võõrustajatele on koht garanteeritud tulemusest sõltumata.

Maailma liiga 3. divisjoni mängud:

Taiwan - Montenegro 3:1

Hispaania - Mehhiko 3:2

Eesti - Katar 3:0

Venezuela - Kreeka 3:0

Tuneesia - Kasahstan (käib) VAATA MÄNGU SIIT

Austria - Saksamaa 3:1

Tabeliseis: 1. Hispaania 4 võitu (11 punkti), 2. Austria 3 (9), 3. Saksamaa 3 (9), 4. Eesti 3 (8), 5. Tuneesia 2 (7; üks mäng vähem peetud), 6. Mehhiko 2 (7), 7. Venezuela 2 (6), 8. Montenegro 2 (5), 9. Taiwan 1 (4), 10. Katar 1 (3), 11. Kasahstan 0 (0; üks mäng vähem peetud), 12. Kreeka 0 (0).

ENNE MÄNGU

Eesti alustas Maailmaliiga 3. divisjoni turniiri Montenegros, võites Taiwani 3:2, võõrustajaid 3:0 ja kaotades Tuneesiale 1:3. Kolme vooru järel hoiame kuuendat kohta.

Täna algas Tallinnas peetav teine alagrupiturniir. Avakohtumises sai Venezuela 3:0 võidu Kreeka üle. Kell 19 lähevad vastamisi Eesti ja ühe võidu kogunud Katar. Tegemist on Katari liigas pallivate võõrmängijatega, vaid üks on kohalikku päritolu. Ülejäänud on aga Serbiast, Bulgaariast, Brasiiliast, Bosnia ja Hertsegoviinast, Montenegrost, Somaaliast, Senegalist… Meestele on antud Katari pass, seega juriidiliselt on kõik korrektne. Küll aga on see kivi rahvusvahelise võrkpalliliidu kapsaaeda, et selline välismängijate kokkuostmine on üldse lubatud.

Võidu korral kindlustavad Sinilõvid koha Maailmaliigas ka järgmiseks hooajaks. Nimelt on siis meil kolm võitu, kreeklased on endiselt nulli peal ja neil puudub kaks vooru enne lõppu ka teoreetiline võimalus meie püüdmiseks. Tagumine Euroopa meeskond peab pidama väljalangemise play-off’i tänavuse Euroopa liiga võitjaga, kui too on otsustanud Maailmaliigasse pürgida.

Finaalturniirile pürgimiseks peab Eesti ilmselt võitma kõik kolm vastast (Katari, Kreeka ja Venezuela) ja lootma, et keegi rööviks punkte Saksamaalt, Hispaanialt ja Tuneesialt. Alagrupiturniiri põhjal pääseb Final Four’i kolm esimest, lisaks pääseb sinna tulemustest sõltumata korraldaja Mehhiko. Hoiame oma blogis silma peal ka teistel alagruppidel.