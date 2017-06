TÄISPIKKUSES: Ikkagi võit! Põhimeestele puhkust võimaldanud võrkpallikoondis oli Taiwaniga püsti hädas

Eesti võrkpallimeeskond alustas Montenegros Bijelo Poljes Maailmaliigat raske 3:2 (23:25, 26:24, 25:17, 20:25, 15:12) võiduga Taiwani üle.

Peatreener Gheorghe Cretu andis puhkepäeva nädala sees haigestunud Robert Tähele ja ka Ardo Kreegile. Oliver Venno mängis alguses, Kert Toobal toodi neljandas geimis mängu päästma. Eesti alustas koosseisus Andres Toobal, Oliver Venno, Andrus Raadik, Kristo Kollo, Andri Aganits, Timo Tammemaa. Venno vahetas välja Renee Teppan, Tammemaa asemel tuli hiljem sisse Henri Treial.

"See oli konkreetne plaan. Alustasime koondisega ju kohe klubihooaja lõpus, peab koormust jagama. Seitsmekesi ei ole võimalik lõpuni kesta," selgitas Eesti koondise teine treener Rainer Vassiljev. "Robi pole veel täielikult taastunud (jäi nädala alguses haigeks - M. R.). Vennol hakkas servides natuke õlg häda tegema, otsustasime ruttu ära võtta."

Vastaseid pikkusega löönud Eesti sai kirja 13 blokki, Taiwan 4. Eestlased jäid hätta vastaste kombinatsioonilise mängu lugemise ja südi kaitsega.

"Päris tore oli kiire võistkonna vastu mängida," kiitis libero Rait Rikberg. "Õnneks oli lõpptulemus hea. Ühe punkti kaotasime, kuid võit tuli."

Andrus Raadik kahetses kaotatud punkti taga. "See võib olla kalli hinnaga. Oleksime pidanud oma võimuga lihtsalt ära võtma." Mõlemad mehed toonitasid, et ise tehti liiga palju vigu servil. Raadik tõi 19 (rünnak 29st 16), Kollo 15, Teppan ja Aganits 12 punkti. STATISTIKA

Mängu järel pakkus kõneainet ka korraldus. Lubatud Wi-Fi võrku matši jooksul tekitada ei suudetud, aga eelkõige on 2000 inimest mahutava Nikoljaci spordihallis probleeme valgustusega, mis ka tavaolukorras jätab soovida. Matši keskel läks aga muist prožektoritest kustu.

"Nii palju ei läinud pimedaks, et oleks pidanud katkestama. Minul probleemi ei olnud. Paus oleks isegi hullem olnud, me ju juhtisime kolmandas geimis," kommenteeris Raadik.

Rikberg oli kriitilisem: "Juba siinne täisvalgus on pime. Kui midagi ära kustub, siis on veel halvem. Ma ei taha viriseda, aga Eestis ei suudetaks üheski hallis nii pimedalt valgustada. Samas olid mõlemal tiimil võrdsed võimalused, selle taha midagi ei jäänud."

Õhtuses mängus kohtuvad Montenegro ja Tuneesia. Homme lähevad Sinilõvid vastamisi Tuneesiaga, pühapäeval Montenegroga.

Teised Maailmaliiga kolmanda divisjoni mängud:

Venezuela - Austria 0:3

Katar - Kreeka 3:0

Kasahstan - Saksamaa 0:3

Hispaania - Mehhiko (õhtune mäng)

ENNE MÄNGU

Taiwani näol on tegemist ülimalt eksootilise vastasega, kelle pallurid ei hiilga pikkusega. Ükski neist pole üle kahe meetri ja vaid viiel mängijal on pikkust enam kui 190 sentimeetrit, küll pakuvad nad aga omalt poolt ohtra kombinatsioonipaketi. „Neid iseloomustab kiire mängustiil igasuguste erinevate jooksukombinatsioonidega. Sageli tekitatakse eesliinis ühte väljaku poolde mängijatest suur osakaal, samamoodi jookseb temporündaja selja taha ja ründab ühe jala pealt, mis on võib-olla rohkem omane naiste võrkpallile. Ka tavalise nurgarünnaku puhul ründajad teevad esimesed sammud keskele, jättes justkui mulje, et nad lähevad mingit kombinatsiooni mängima, aga tegelikult sooritavad ikkagi oma tavapärase löögi. Selline sigri-migri meid väljakul ootab ja sellega peame hakkama saama,” iseloomustas rahvusmeeskonna treener Rainer Vassiljev õhtust vastast. Viimati puutus rahvusmeeskond sellise stiiliga kokku neli aastat tagasi, kui Kaasanis peetud universiaadil mängiti Lõuna-Koreaga.

Maailmameistrivõistlustel on Taiwan mänginud korra, kui 1986. aasta finaalturniir lõpetati 15. kohaga. Aasia meistrivõistlustelt on ette näidata kaks neljandat kohta. Eelmisel aastal debüteeriti Maailmaliigas ja jõuti ka koheselt kolmanda tugevusgrupi finaalturniirile, kus tuli siiski poolfinaalis Saksamaa ja kolmanda koha matšis Kreeka paremust tunnistada. „Oleme alagavaks võistluseks kaua aega valmistunud. Ootan, et suudaksime näidata head mängu ja lahkuda Montenegrost parima võimaliku tulemusega,” lausus vastaste peatreener Yu Ching Fang.

Maailmaliiga ühendab planeedi 36 paremat võrkpallikoondist, kes on jagatud kolme tugevusgruppi. „Märksõnad saavad olema kannatlikkus, oma asjade tegemine ja enda võimetesse uskumine. Vastased saavad olema hästi erinevad, nende käekiri samamoodi. Ega mingit võluvitsa ei ole, peame ise hästi mängima, siis on meil kõigi vastu head šansid olemas,” lausus rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal algava seikluse eel.

Eelmisel aastal Euroopa liigas triumfeerinud rahvusmeeskond kuulub Maailmaliiga kolmandasse tugevusgruppi, kus on meie ja Taiwani kõrval Tuneesia ja Montenegro, kellega mängime vastavalt laupäeval ja pühapäeval. Järgmisel nädalalõpul ootab rahvusmeeskonda Kalevi spordihallis kodune turniir, kus võõrustame Katari, Venezuelat ja Kreekat. Nende kohtumise pääsmeid saab soetada Piletilevi kaudu.

Eelnevalt mainitud seitsme koondise kõrval on kolmandas tugevusgrupis Austria, kes on lisaks meie rahvusmeeskonnale sarja teine debütant, Hispaania, Kasahstan, Mehhiko ja Saksamaa.

Algava ja järgmise nädalalõpu jooksul toimub kolmandas tugevusgrupis kuus alagrupiturniiri, mille käigus peavad kõik koondised kuus kohtumist. Juba kahe nädala pärast ootab Mehhikos Leónis ees finaalturniir, kuhu pääsevad võõrustajate kõrval üldise paremusjärjestuse kolm paremat võistkonda. Juhul kui põhiturniiri esikolmikusse kuulub ka Mehhiko, siis ka neljandaks jäänud koondis. Turniiri võitja kerkib järgmiseks hooajaks Maailmaliiga teise tugevusgruppi.

Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 võitjale kaks ja kaotajale ühe). Nende võrduse korral kõrvutatakse geimide ja punktide suhet ning kui koondiste vahel püsib endiselt viik, teenib parema koha riik, kes võitis viimase omavahelise kohtumise.

Maailmaliigas on võimalik ka veidi raha teenida, kokku on auhinnafond peaaegu eitse miljonit USA dollarit. Kõige rohkem jagatakse muidugi esimeses divisjonis, kolmanda grupi võitja saab 60 000 dollarit, teine 50 000, kolmas 40 000 ja neljas 30 000. Ka alagrupimängudel on boonused: esimene saab 19 920 dollarit, teine 16 600, kolmas 13 280 ja neljas 9960 dollarit. Seega maksimaalselt on Eestil võimalik korjata 79 960 dollarit.